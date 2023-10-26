〈美股盤後〉強生當選眾院新議長 標普失守4200點創5月來新低

Alphabet 雲端服務營收遜色，堪稱半導體業風向球的德州儀器財測失利，晶片股暴跌，美股主要指數週三 (25 日) 拋售潮湧現，恐慌指數 VIX 大幅攀升。

道瓊收黑超 100 點，標普摔跌 1.43%，失守強力捍衛的 4200 點大關，創 5 月來新低。那指收跌 2.43%，創 2 月 21 日以來最差單日表現。

10 年期美債殖利率上漲 11 個基點至 4.95%，2 年期美債殖利率上漲 2 個基點至 5.12%。

政經方面，美國共和黨保守派路易斯安那州眾議員強生 (Mike Johnson) 以 220 票對 209 票當選美國第 56 任眾議院議長，結束國會長達三星期權力真空局面。拜登總統祝賀強生當選議長，並承諾「代表美國人民真誠地與他合作」。

新議長面臨更嚴峻的挑戰，強生將要處理繁忙的立法議程，但時間卻很少，拜登政府及其在參議院盟友正在敦促為以色列、烏克蘭和台灣提供數十億美元的軍事援助法案。臨時資助措施將於 11 月 17 日到期，除非國會採取行動，否則美國政府將再度面臨關門危機。

以色列與哈瑪斯衝突不斷，據報導，美方已說服以色列推遲加薩行動，而美軍可望在本週稍後時間完成部署防空系統，包括為駐伊拉克、敘利亞、科威特、約旦、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國的美軍部署。

美國國務卿布林肯 (Antony Blinken) 週二表示，他期待與中國外長王毅會晤並且合作，防止中東衝突蔓延。

美股週三 (25 日) 四大指數表現：

標普 11 大板塊有 9 大板塊收黑，通訊服務板塊下殺 5.89%，非必需消費品和房地產板塊慘跌超 2%。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王以 Alphabet 領跌。Alphabet (GOOGL-US) 暴跌 9.51%；Meta (META-US) 大跌 4.17%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.35%；微軟 (MSFT-US) 上漲 3.07%；亞馬遜 (AMZN-US) 大跌 5.58%。

道瓊成分股多收黑。英特爾 (INTC-US) 大跌 5.09%；Salesforce (CRM-US) 下跌 3.51%；陶氏化學 (DOW-US) 下跌 3.45%；波音 (BA-US) 下跌 2.54%；旅行家 (TRV-US) 上漲 4.31%。

費半成分股挫敗慘烈。高通 (QCOM-US) 下跌 4.21%；輝達 (NVDA-US) 下跌 4.31%；美光 (MU-US) 下跌 2.31%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 3.55% ；AMD (AMD-US) 大跌 5.52%；德儀 (TXN-US) 下跌 3.49%。

台股 ADR 倒成一片。台積電 ADR (TSM-US) 大跌 4.36%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 3.37%；聯電 ADR (UMC-US) 大跌 4.03%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.50%。

企業新聞

蘋果 (AAPL-US) 收低 1.35% 至每股 171.10 美元。彭博知名蘋果專欄作家 Mark Gurman 周三 (25 日) 撰文指出，蘋果計劃對其 AirPods 系列產品從頭到尾進行全面改革，替這款蘋果熱銷產品之一帶來新變化。

微軟 (MSFT-US) 走高 3.07% 至每股 340.67 美元。微軟週二盤後公布的 2024 會計年度第一季業績，超越華爾街預期，且因營運費用增加速度放緩令獲利大增。

Alphabet (GOOGL-US) 崩跌 9.51% 至每股 125.61 美元，其股價經歷了自 2020 年 3 月新冠疫情爆發以來最糟糕的一天。Alphabet 週二公布上季營收年增 11%，睽違一年多首次達到雙位數成長，但雲端事業表現遠不及預期。

堪稱半導體業風向球的德州儀器 (TXN-US) 挫低 3.49% 至每股 141.79 美元。德儀帶來晶片產業的壞兆頭，該公司預期第四季營收 39.3 億美元至 42.7 億美元，預期每股純益介於 1.35-1.57 美元，雙雙低於分析師預期。

ASML(ASML-US) 收低 0.34% 至每股 560.70 美元。報導指出，華為引起美國警覺的新款智慧型手機所用先進處理器是由中芯國際使用 ASML 的設備生產。

經濟數據

美國 9 月營建許可月增率修正值報 - 4.5%，預期 - 4.4%，前值 6.8%

美國 9 月營建許可年化總數修正值報 147.1 萬戶，預期 147.3 萬戶，前值 154.1 萬戶

美國 9 月季調後新屋銷售年化總數報 75.9 萬，預期 68 萬，前值 67.5 萬

美國 9 月季調後新屋銷售年化月增率報 12.3%，預期 5%，前值 - 8.2%

華爾街分析

Oanda 高級市場分析師 Ed Moya 表示：「財報佔據頭條新聞，但我無法將目光從債市移開。自 1982 年以來，我們還沒有看到殖利率如此飆升，這應該會給股市帶來麻煩。」

經濟學人智庫中東和非洲地區總監 Pat Thaker 稱：「任何中東衝突都會為世界經濟帶來震動，因為該地區是一個非常重要的能源供應國，其次它是全球貿易的關鍵航運通道。」

Thaker 認為：「戰爭是在巨大的經濟不確定性之際開始的，俄烏戰爭繼續激烈，各國央行貨幣緊縮週期達到峰位，對於已經陷入或即將陷入衰退的經濟體來說，聯準會和歐洲央行的進一步升息可能會讓它們陷入困境。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主