〈財報〉IBM獲利告捷 但營收遜於預期 維持全年財測不變

IBM 周三 (19 日) 盤後公布第 2 季財報，獲利優於市場預期、利潤率提高，尤其人工智慧 (AI)、紅帽 (Red Hat) 兩大事業的業績成長強勁，但受大型主機銷售下滑拖累，營收不如預期，盤後股價下挫逾 1%。

FY2023 Q2(6/30 止) 財報關鍵數字 vs Refiniti 訪調分析師預測

調整後 EPS：2.18 美元 vs 2.01 美元

營收：154.8 億美元 (年比持平) vs 155.8 億美元

淨利：16 億美元 (年增 13%)

調整後毛利率：55.9% vs 54.7%

FY2023 全年財測

營收：成長 3-5%

自由現金流：約 105 億美元

IBM 上季淨利年增 13% 至 16 億美元，營收大致持平，不計部分項目的 EPS 2.18 美元，調整後毛利率 55.9%。

展望前景，IBM 維持全年營收和自由現金流預測不變。財務長 James Kaanaugh 表示，因為上半年看到動能加速的跡象，因此對營收展望仍具信心。

Kaanaugh 說，上季毛利率提升的主因是產品組合更有利可圖，尤其是成長最快的軟體部門，另外，所謂的「生產力舉措」也有所助益。IBM 今年 1 月曾裁員 3900 人。

IBM 執行長 Arvind Krishna 正試圖為這家歷史悠久的 IT 巨擘重新定位，以更著重軟體和服務的發展。

IBM 最大的軟體部門，上季營收年增 7% 至 66 億美元，其中，紅帽部門營收加速成長、年增 10%，資料和 AI 產品也成長 10%。

Krishna 表示，IBM 將把全年軟體營收成長率，從原估的 5% 上修為 6%。

IBM 執行長強調 AI 業務的潛力。(圖: Shutterstock)

IBM 出售 Watson Health 事業 15 個月過後，在 5 月宣布，Watson X 將定位為一個開發工作室，供企業「訓練、調整和部署」機器學習模型。

執行長 Krishna 在聲明中多次提到 AI，凸顯重視程度。他說：「我們的重點擺在企業 AI。它的應用清單有一長串，包括 IT 運作、良好生成、提升自動化、顧客服務、強化人力資源、預測性維護、財務預測、廣泛檢測、法遵監控、安全、銷售、風險管理和供應鏈等。」

其他業務方面，諮詢業務上季營收年增 4% 至 50 億美元，較第 1 季減緩。

然而，包含大型主機的基礎設施部門，上季營收年減 14.6% 至 36 億美元，反映 Z Systems 伺服器營收暴跌 30%。這導致上季整體營收增幅折損約 1 個百分點。

IBM(IBM-US) 周三盤後下跌 1.2%。該股稍早收盤微漲 0.09% 至每股 135.48 美元，今年迄今下跌 3.8%，並未跟上大部分科技股的 AI 熱潮。

IBM 上個月宣布以 46 億美元收購 IT 預算管理平台 Apptio，是重塑公司的最新舉措，此交易預估今年稍晚完成。