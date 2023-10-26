Alphabet單日市值蒸發1666億美元 美股史上第五慘

Alphabet(GOOGL-US) 因上季雲端業務表現不如預期，周三 (25 日) 暴跌逾 9%，市值蒸發 1666 億美元，創美國企業史上單日市值第五大降幅。

Alphabet 周三收盤下挫 9.5% 至每股 125.61 美元，市值減損 1666.4 億美元，這是 Alphabet 市值史上最大減幅，也是繼 Meta(META-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、蘋果 (AAPL-US)、微軟 (MSFT-US) 之後，美國企業史上第五慘紀錄。

Alphabet 市值的單日跌幅，甚至超過知名企業的市值，例如 Nike(NKE-US)、AMD(AMD-US) 和迪士尼 (DIS-US)。

Alphabet 周二盤後公布的上季營收、獲利雙雙超越市場預期，Google Cloud 營收則成長 22% 至 84.1 億美元，不如市場預期的 86.4 億美元。

Alphabet Q3(截至 9/30) 財報關鍵數據 v.s. LSEG 預期

營收：766.9 億美元 (年增 11%) v.s. 預期 759.7 億美元

稀釋後每股盈餘 (EPS)：1.55 美元 (年增 46%) v.s. 1.45 美元

核心業務收入 v.s. StreetAccount 數據預期

Google 搜尋引擎和其他：440.3 億美元 (年增 11%)

YouTube 廣告：79.5 億美元 (年增 12%) v.s. 78.1 億美元

Google Network：76.7 億美元 (年減 2.6%)

Google Cloud：84.1 億美元 (年增 22%) v.s. 86.4 億美元

總流量獲取成本 (TAC)：126.4 億美元 (年增 7%) v.s. 126.3 億美元

Bernstein 分析師 Mark Shmulik 指出，Alphabet 股價讓人期待的三個理由，有兩個被最新財報暫時擊垮，因此引爆下挫。

兩個理由中的第一個是，期待人工智慧 (AI) 為雲端業務帶來助益的人，可能得再等待一陣子。

另一個則是，管理層提到「優化工作」，代表客戶對支出更加謹慎，嚇壞投資人。

Shmulik 說，亞馬遜高層之前也曾提到 AWS 雲端事業的「優化」問題，結果導致股價被拖累超過 12 個月。目前不清楚 Google Cloud Platform(GCP) 優化工作範圍有多大、以及客戶的進度，但可以想見挑戰至少會維持好幾季。

Alphabet 目前三大多頭理由僅存的一個，就是廣告事業表現優異，而且其規模仍然遠遠超過雲端。就連對 Alphabet 在 AI 搜尋領域有長期疑慮的 Shmulik 也說，今年年底購物季時間略比往年長，可能有眾多促銷，Alphabet 的數位廣告有望從中受益。

巴克萊分析師 Ross Sandler 說：「市場高度期待 Google 的財報表現，雖然在最重要領域的營收有好表現，但如果投資人近期轉進其他大型科技股，也不讓人意外。」

Wedbush 的 Scott Devitt 提出比較樂觀的看法，他認為市場反應過度，投資人對雲端業務給予過高的相對價值，畢竟該業務僅占營收約 11%。他對核心廣告業務的加速成長給予肯定，維持「優於大盤」的評級以及 160 美元目標價。