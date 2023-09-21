分析師稱IBM軟體事業遭低估 股價有望創9年新高

加拿大皇家銀行資本市場 (RBC Capital markets) 分析師 Matthew Swanson 在一份報告中指出，國際商業機器公司 (IBM-US) 的軟體事業如今被低估，未來仍有成長潛力，將該公司股價評級設為「優於大盤」(Outperform)。

Swanson 將 IBM 股票的目標價定為 188 美元，是 FactSet 調查的 18 名華爾街分析師中最高的目標價。自 2014 年 4 月 15 日收盤價 188.19 美元以來，該股收盤價從未達到 188 美元。新目標意味著較目前水準還有 24.9% 上漲空間。

Swanson 表示，對於 AI 發展和支出優化方面，IBM 旗下軟體業務的重要性遭到市場低估，事實上，IBM 在多方面扮演著獨特角色。「我們認為該公司的軟體業務被誤解和低估，特別是在混合雲環境、AI 和支出優化的作用。」

IBM 約四分之三的收入來旗下雲端服務和顧問諮詢，但投資人似乎仍將 IBM 視為一家硬體和服務公司。因此，該公司的估值與其他軟體同業相比仍有很大的成長空間。

IBM 執行長 Arvind Krishna 正試圖為這家歷史悠久的 IT 巨擘重新定位，以更著重軟體和服務的發展。

IBM 最大的軟體部門第二季營收年增 7% 至 66 億美元，其中，紅帽部門營收加速成長、年增 10%，資料和 AI 產品也成長 10%。Krishna 表示，IBM 將把全年軟體營收成長率，從原估的 5% 上修為 6%。

執行長 Krishna 在財報中多次提到 AI，凸顯重視程度。他說：「我們的重點擺在企業 AI。它的應用清單有一長串，包括 IT 運作、良好生成、提升自動化、顧客服務、強化人力資源、預測性維護、財務預測、廣泛檢測、法遵監控、安全、銷售、風險管理和供應鏈等。」