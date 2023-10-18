〈財報〉聯合航空憂Q4獲利遭以巴戰火、燃油成本挫傷 盤後跌近5%

美國聯合航空 (UAL-US) 周二 (17 日) 盤後公布第三季財報，並表示航空燃油價格上漲，以及以巴戰爭期間暫停來回特拉維夫航班均將侵蝕第四季獲利，致使盤後股價下挫近 5%。

聯合航空周二收高 1.49%，但盤後下挫 4.64%，報每股 38.26 美元。

第四季財測關鍵數據 vs. 分析師預期

調整後每股獲利：1.50 美元至 1.80 美元之間 vs. 2.06 美元

調整後營收：每股 9.55 美元至 9.85 美元

聯合航空 7 月估計第四季營收落在每股 11 美元至 12 美元之間。

第三季 (9/30 止) 財報關鍵數據 vs 華爾街預期 (LSEG 彙整數據)

調整後 EPS：3.65 美元 vs.3.35 美元

總營收：年增 12.5% 至 144.8 億美元 (去年同期為 128.8 億美元)vs.144.4 億美元

淨利：11.4 億美元或每股 3.42 美元 (去年同期為 9.42 億美元或每股 2.86 美元)

自入夏以來，美國主要機場的航空燃油價格上漲近 25%。聯合和空和其他美國與國際航空公司本月初便暫停飛往以色列，但聯合航空飛往以色列的航班數量多過任何一家美國的航空公司，自華盛頓特區、紐澤西和舊金山均提供出發航班。

聯合航空表示，倘若以色列航班繼續停飛至年底，第四季營收年增率僅剩 9%，倘若停飛只持續至 10 月，那年增率可上升至 10.5%。第四季成本 (不含燃油) 可能會較去年同期上漲 3.5% 至 5%。

此前航空業經歷了強勁的夏季，國際旅途營收超過國內旅途，使得聯合航空和達美航空等大型全球航空公司比 Spirit 等廉航立足更穩，因為後者著重美國境內大都市航班，並預料會出現虧損。