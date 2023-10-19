〈紐約匯市〉美債殖利率攀升+避險資金流入 美元指數走高

隨著 10 年期美債殖利率觸及 16 年高點，美元指數周三 (18 日) 上揚，投資人同時關注以色列和哈瑪斯衝突升溫跡象。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.28%，至 106.55，低於 10 月 3 日觸及的近一年高點。

FXStreet.com 資深分析師 Joseph Trevisani 表示：「我們主要認為貨幣走勢是以利率為基礎，而聯準會對於以高利率來對抗通膨的立場非常堅定。」

7 月中旬以來，美國 10 年期公債殖利率已攀升約 120 個基點，美元指數則漲約 7%。

根據芝商所 (CME) 的 FedWatch 工具，聯邦基金期貨交易員預估，Fed 年底前再次升息的可能性為 39%，但下月升息的可能性僅 6%。

Fed 理事華勒 (Christopher Waller) 周三表示，他希望在做出進一步升息決定之前，先觀察美國經濟數據的狀況，暗示 Fed 可能不會在下月的會議上升息。紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams) 則說，利率必須在一段時間內保持在高檔，才能讓通膨回到央行設立的 2% 目標。

Fed 褐皮書指出，美國經濟活動在過去一個半月的變化不大，勞動力市場吃緊狀況持續緩解，物價溫和上揚。

Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 和幾位地區聯準銀行官員將在周四 (19 日) 發表言論，隨後在 10 月 21 日進入靜默期。

除了受 Fed 將利率維持在高檔一段時間的預期支撐，對中東衝突擴大的擔憂情緒，也帶動避險資金流入美元。

美國總統拜登 (Joe Biden) 周三 (18 日) 抵達以色列，與以國總理納坦雅胡 (Benjamin Netanyahu) 展開會談。針對加薩醫院遇襲導致上百人喪生，拜登聲援以色列說法，譴責巴勒斯坦武裝份子為罪魁禍首。

歐元下跌 0.38% 至 1.0534 美元，英鎊短暫上漲後走低，下跌 0.35% 至 1.2140 美元。英國稍早公布 9 月消費者物價指數 (CPI) 年增率意外維持在 6.7%，為所有主要已開發經濟體當中最高，保留了央行再次升息的可能性。

日元兌美元幾乎持平在 149.76 日元兌 1 美元，繼續徘徊在 150 日元關卡附近。為遏止日債殖利率繼續上升，日本銀行 (央行) 周三宣布購入 20 億美元債券。

截至台灣時間周四 (19 日) 約 6:00 價格: