〈以巴衝突〉拜登訪以前夕 加薩醫院遭炸500人喪生 以哈互控、約旦四方峰會取消

美國總統拜登預定周三 (18 日) 訪問以色列並轉往約旦會晤約旦、埃及和巴勒斯坦自治政府總統，但就在出訪前夕，加薩走廊首府加薩市一座人滿為患的醫院周二遭到砲彈空襲，至少 500 人死於爆炸。

事件發生後，以色列和控制加薩走廊的巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯 (Hamas) 都指責是對方所為。加薩衛生當局表示，爆炸起因是以色列空襲，但以色列國防軍予以否認，並表示是哈瑪斯發射火箭失敗所造成的。

哈瑪斯表示，死者大多是因以色列轟炸而流離失所的人，包括病患、婦女及兒童。

意外發生後，阿拉伯世界湧入譴責聲音，土耳其、約旦的以色列大使館黎巴嫩的美國大使館附近，都有示威群眾聚集。

同時，巴勒斯坦自治政府總統阿巴斯 (Mahmoud Abbas) 宣布取消周三與拜登、約旦國王阿布杜拉二世 (King Abdullah II)、埃及總統塞西 (Abdel Fattah al-Sisi) 的會面。

一名白宮官員表示，由於阿巴斯 (Abbas) 宣布取消會面以進行數日哀悼，拜登將取消原定訪問約旦的行程。這意味著拜登原本希望推動的外交努力遇挫。

約旦外交部長周二稍早也宣布中東四方會談取消，並表示這是在空襲事件發生後，各方取得彼此同意的狀況下所做的決定。

哈瑪斯 10 日 7 日突襲以色列至今 11 天，根據加薩走廊衛生當局，以色列這段期間對加薩地區的轟炸造成至少 3000 人喪生，主要是平民，哈瑪斯的突襲則造成超過 1300 人喪命。以色列政府表示，哈瑪斯仍脅持至少 199 名人質。