〈以巴衝突〉美國一票否決 聯合國安理會再次未通過以巴問題決議草案

聯合國安理會周三（18 日）再次未通過以巴問題決議草案，美國否決聯合國安理會一項決議，該決議要求以色列和巴勒斯坦極端組織哈瑪斯暫時停火，以允許人道主義援助進入加薩地帶。

聯合國安理會周三第二次就以巴問題決議草案進行投票，中國等 12 國投票贊成，美國 1 票反對，俄羅斯與英國棄權。由於美國是安理會常任理事國，因此決議未通過。

當天表決的是巴西提出的決議草案。該決議譴責哈瑪斯襲擊以國，並敦促各方遵守國際法，保護平民和民用基礎設施，敦促向平民提供電、水、燃料、糧食、醫療用品等基本服務，敦促撤銷要求民眾撤離加薩走廊北部的命令，保障人道主義援助。

美國駐聯合國代表 Linda Thomas-Greenfield 表示，這項決議沒提到以色列的自衛權，美方對此感到失望。

她說：「沒錯，決議很重要。的確，安理會必須明確發聲，但我們採取的行動，必須以事實為依據，並支持能夠拯救生命的直接外交。」

英國駐聯合國代表 Barbara Woodward 也指出，英方之所以投了棄權票，是因為案文還需要更清楚地說明以色列的自衛權。

中國駐聯合國代表張軍在安理會表決後說，安理會在周一晚間曾就俄羅斯提出的決議草案進行表決。俄版草案聚焦以巴衝突人道關切，呼籲立即停火、保護平民，得到許多阿拉伯國家的支持。但一些國家投反對票，理由是願以巴西版決議草案為基礎，要求多一點時間尋求共識。

他進一步表示，在過去 40 個小時裡，相關國家對巴西版草案既沒發表意見，也沒表示反對，這讓大家期待安理會能夠順利通過決議草案，但最終表決結果讓人難以置信。