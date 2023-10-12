晶心科林志明：美國若禁止RISC-V將是大損失

晶心科 (6533-TW) 董事長林志明今 (12) 日出席 2023 RISC-V Taipei Day，會後針對美國管控 RISC-V 架構與否的議題表示，RISC-V 不是產品、是種國際開放標準，若美國禁止美國公司使用，將會是大損失。

近期由於華為推出自有品牌手機並搭載自製高階晶片，引發市場關注，美國議員也要求拜登政府限制使用 RISC-V 技術，引發相關議題討論。

林志明對此回應，RISC-V 是國際性開放架構標準，就像 5G、Wi-Fi、USB、HTTPS 等，若美國祭出禁令，希望美國企業不要加入 RISC-V 聯盟，將傷害美國公司、也是損失，且高通 (QCOM-US) 都已經加入會員的情況下，RISC-V 已是推動人類文明前進的力量。

林志明也認為，此次議題不排除是 Arm 對 RISC-V 的商業競爭手法，由於 RISC-V 近年已成為 Arm 最大的競爭對手，雙方多有消長，類似情況也不曾中斷過，並認為美國可以去限制一項產品、但很難去限制一項標準。

展望後市，林志明看好，隨著 AI 趨勢推動下，記憶體與運算功能越趨緊密，Compute in memory 模式開始崛起，如客戶在晶圓 (Wafer) 階段，就導入記憶體 (Memory) 設計，現今已有客戶在台積電 (2330-TW) 投片。