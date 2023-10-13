美國第三季電動車銷量創歷史新高 特斯拉市占卻下滑

市場研究公司考克斯汽車 (Cox Automotive) 周四 (12 日) 公布的一份報告顯示，美國今年第三季電動車銷量首次突破 30 萬輛寫下歷史新高，然而電動車龍頭特斯拉的市占卻下滑至有紀錄以來最低。

報告顯示，特斯拉目前占美國電動車市場的一半，低於第一季的 62%。儘管該公司老闆馬斯克最近發起價格戰，以鞏固其在兢爭激烈的電動車市場地位。

不過考克斯指出，隨著 Cybertruck 電動皮卡的推出，特斯拉有望扭轉頹勢，該款電動皮卡將在第四季 (本季) 交付給客戶。

其他汽車製造商為了迎頭趕上特斯拉一直在大舉降價，好應對通膨高漲與借貸成本上升所引發的需求疲弱。考克斯表示，更高的庫存水準、更多的產品供應以及價格下行壓力，幫助刺激美國電動車市場銷量的持續線性成長。

該機構還補充說，特斯拉發起的價格戰讓美國 9 月平均每輛電動車價格從 8 月的 52,212 降至 50,683 美元。報告顯示，美國第三季電動車總銷量年增近 50%，占整體汽車產業總銷量的 7.9%，寫下歷史新高。

電動車新創公司 Rivian Automotive(RIVN-US) 第三季交付的電動車數量超過分析師預期，並重申自己 5.2 萬輛年產量目標。與此同時，特斯拉第三季交付量未能達到市場預期，因為其工廠計劃進行升級，以推出新款 Model 3 從而暫停生產。

產業分析公司 Canalys 本月稍早時曾表示，雖然特斯拉在美國占主導地位，但電動車的品牌也越來越繁多，滿足大眾在購買電動車時的不同需求。

截稿前，特斯拉 (TSLA-US) 周四盤中股價下跌 1.65%，每股暫報 258.65 美元。