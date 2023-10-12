債券處於史上最大熊市 但債券基金仍獲資金浥注

儘管債券仍未走出歷史上最慘的一波熊市，但美國銀行的數據顯示，在這輪痛苦的下跌中，投資人繼續將資金注入債券基金。

美國銀行數據顯示，iShares 20 年期以上美國公債 ETF(TLT) 較 2020 年高峰的跌幅，已經高達 47%，崩盤程度比 1981 年債券熊市還要嚴重，與歷史上一些最嚴重的市場崩盤相當。

(圖表來源: Business Insider)

由於通膨上升、經濟仍具彈性以及利率快速上升，導致債券殖利率飆升、債券價格暴跌，而在聯準會於 2022 年 3 月開始激進升息後，債券投資者損失進一步加速。

但這段下跌期間，投資者仍向債券基金投入數十億美元，高殖利率吸引了新一波買家。

美國銀行的數據顯示，自 2019 年以來，長期債券 ETF 已吸引投資者 5000 億美元的資金流入，而現金和短期債券 ETF 則吸引了 1910 億美元的資產。

同一期間，根據 YCharts 的數據，TLT 的管理資產幾乎翻了一倍，從 2022 年初的 196 億美元增至 376 億美元。

本周債券的表現，可能有助於讓這些押注債券的投資者稍鬆口氣。聯準會官員近日改變基調，表達他們認為沒有必要進一步升息，這引發市場認為，美債拋售的最高峰時期可能已經過去，而使本周債券有所反彈。