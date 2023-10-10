投資人因以色列與哈馬斯衝突尋求安全港 美債殖利率大跌

隨著哥倫布日後交易恢復，美國公債殖利率周二 (10 日) 下跌，投資人評估以色列與哈馬斯戰爭的潛在地緣政治和經濟影響。

美東時間清晨 6:05，2 年期公債殖利率下跌 8.4 個基點至 4.995%。10 年期公債殖利率下跌 11.9 個基點至 4.663%。

殖利率和價格走勢相反。1 個基點等於 0.01 個百分點。

對以色列與哈馬斯衝突影響的擔憂仍在繼續，投資人考慮這是否會影響市場和全球經濟。投資人紛紛湧入傳統上被視為更安全投資的政府公債，導致國債殖利率走低。

巴勒斯坦激進組織哈馬斯周六 (7 日) 對以色列發動攻擊。根據最新數據，迄今已有超過 1500 人死亡，數千人受傷。

以色列軍方周二表示，在繼續對哈馬斯控制的加薩走廊進行空襲的同時，已經確保了以色列和加薩邊境的安全。

其他方面，聯準會官員周一 (9 日) 對利率前景給出了暗示。

聯準會副主席傑斐遜表示，近期國債殖利率攀升後，聯準會需要謹慎行事，而達拉斯 Fed 行長洛根表示，殖利率飆升可能意味著進一步升息的必要性降低。預計聯準會官員將於周二發表進一步評論。

聯準會自 2022 年 3 月開始升息，目的是緩解通膨、給經濟降溫，這常引發人們對升息速度和利率水準會導致經濟衰退的擔憂。

國際貨幣基金 (IMF) 周二將美國 2023 年經濟成長預期上調 0.3 個百分點至 2.1%，理由是消費者的韌性和商業投資的強勁。