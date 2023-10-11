投資人注意力轉向最新通膨數據 美債殖利率大跌

美國公債殖利率周三 (11 日) 下跌，投資人期待關鍵經濟數據的發布，這些數據可能為聯準會未來的貨幣政策舉措提供資訊。

美東時間上午 5:53，10 年期公債殖利率下跌 9.7 個基點至 4.558%。2 年期公債殖利率下跌 2.7 個基點至 4.957%。

殖利率和價格呈反比，1 個基點等於 0.01 個百分點。

投資人等待周三公布衡量批發通膨的生產者物價指數 (PPI)。《道瓊》調查的經濟學家預計 9 月 PPI 將較上季上漲 0.3%。

繼 PPI 發布後，周四 (12 日) 將發布最新的消費者物價指數 (CPI)。

這些數據可能為利率前景提供暗示，因為 Fed 在最近幾周是否會進一步升息的不確定性擴散。即使 Fed 在上次會議後表示預計今年將再次升息，但一些政策制訂者表示現在可能沒有必要升息，但官員似乎仍然意見不一。

亞特蘭大 Fed 行長博斯蒂克周二 (10 日) 認為不需要再次升息，並補充說貨幣政策的限制性足以使通膨率回落至 2% 的目標區間。

同時，明尼亞波利斯 Fed 行長卡什卡利 (Neel Kashkari) 為進一步升息敞開大門，表示如果經濟仍然過於強勁，可能會進一步升息。

上次 Fed 會議紀錄將於周三發布，也可能為貨幣政策前景提供最新見解。

其他方面，投資人繼續觀察以色列與哈馬斯的戰爭，這場戰爭促使許多人在本周稍早湧向傳統上更安全的美國國債，導致殖利率走低。