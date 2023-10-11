渣打銀行：以太幣價格到2026年底可能上漲5倍

路透周三 (11 日) 報導，根據渣打銀行對加密貨幣價格飆升的最新預測，到 2026 年底，第二大加密貨幣以太幣的價值可能會上漲 5 倍以上。

渣打銀行西區外匯研究主管 Geoff Kendrick 表示，隨着以太幣在基於區塊鏈的「智能合約」(smart contracts) 以及遊戲和傳統資產「代幣化」(tokenisation) 中得到更廣泛的應用，以太幣在未來兩年內可能會達到 8,000 美元。

截稿前，根據 CoinGecko 數據，以太幣 24 小時內下跌 0.3%，報 1,559.63 美元；比特幣下跌 2%，報 26,822.00 美元。

評估加密貨幣的價值充滿困難，因為沒有傳統資產支持的以太幣或比特幣等代幣缺乏用於股票、債券或貨幣定價的衡量標準，而且價格通常由投資人的情緒驅動。

渣打銀行數位資產研究負責人 Kendrick 寫道：「我們認爲 8,000 美元的水準是我們長期結構性估值 26,000 至 35,000 美元的底部。」「該估值假設未來的用例和收入流可能尚未出現，儘管遊戲和代幣化的現實用例應該支持它們的發展。」

Kendrick 向路透表示，結構性估值估計是「非常長期的，比如 2040 年」。以太幣今年上漲約 30%，但仍比 2021 年 11 月創下的歷史高點（約 4,869 美元）低近 70%。

渣打銀行 7 月份就曾表示，最大加密貨幣比特幣今年可能會達到 50,000 美元，到 2024 年底將達到 120,000 美元。目前比特幣最新交易價格介在 2.6 萬至 2.7 萬美元區間。