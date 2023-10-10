零售業者推限時優惠 在假期購物季前搶客

亞馬遜 (AMZN-US)、沃爾瑪 (WMT-US)、Target (TGT-US) 和其他大型零售商周一 (9 日) 和周二 (10 日) 在美國推出促銷活動，在全年最大購物日黑色星期五前 6 周多的時間，就開始對少數商品進行折扣。

德勤預計 11 月至 1 月商品總銷售額將成長 3.5% 至 4.6%，達到 1.54 兆至 1.56 兆美元。

近年來，亞馬遜和沃爾瑪等零售商試圖透過在 10 月初在線上舉辦假期購物活動來提高利潤並分散需求。

亞馬遜在周二開始的 Prime Big Deal Days 活動中，邀請購物者報名參加限時促銷活動，包括氣炸鍋、蘇打水機和男士手錶等限量商品。

GlobalData 董事總經理桑德斯 (Neil Saunders) 表示，零售商利用閃購和僅限邀請的優惠是為了重現「搶購優惠」的勢頭，這種優惠數年前鼓勵購物者在商店外排隊，在黑色星期五進行衝動購買。

畢馬威 (KPMG) 的一項調查顯示，通貨膨脹仍然是假日購物者最關心的問題，導致一些人尋求最大可能的禮物優惠。

畢馬威消費者和零售全國部門負責人克萊默 (Matt Kramer) 表示，購物者有「精明」的能力，可以在購買前研究更多折扣和優惠券。

某些尋找便宜貨的購物者可能會放過 10 月的購物活動，等到感恩節後第二天的「黑色星期五」和和感恩節後星期一的「網購星期一」，再採購買平板電腦、筆記型電腦和電視等大件商品。

沃爾瑪周一公布為期 4 天的假日啟動活動的折扣，並推出戴森吸塵器、惠普筆記型電腦和蘋果產品的折扣，比照亞馬遜和 Target。

Target 在 10 月第一周推出為期 7 天的優惠活動，希望購物者能夠選擇樂高玩具套裝、Apple Watch 和家居用品的折扣。Target Circle 活動比 2022 年 10 月銷售活動提早近一周。