雪佛龍將與澳洲LNG工會進行談判 解決勞資糾紛

雪佛龍和代表澳洲兩家液化天然氣 (LNG) 廠工人的工會將於周三 (10 日) 舉行會談，以解決勞資糾紛。此前工會計畫在這兩家工廠重啟罷工行動。

根據公平工作委員會 (FWC) 網站的消息，雪佛龍和工會將於台灣時間周三晚間 10 點 30 分與專員 Bernie Riordan 會面。調解員 Bernie Riordan 上個月幫助促成了一項原則性協議，結束了在 Gorgon 和 Wheatstone 工廠持續數周的罷工。

由於對薪資及工作條件不滿，Gorgon 和 Wheatstone 的工人們上月初宣布罷工，罷工行動持續了約兩周時間，工會一度與雪佛龍達成協議結束罷工。然而，上周，當工會指責雪佛龍違背承諾時，將這些協議轉化為具有法律約束力的協議的努力受挫。工會周一表示，罷工將於 10 月 19 日恢複。

作為回應，雪佛龍表示公司致力於達成協議，只剩下少數問題，包括如何報銷差旅費和餐費，以及 Wheatstone 海上平台的船艙共用。一名參與談判的工會官員表示，工會已告知雪佛龍和 FWC，如果修改條款降低工人權益，他們將退出 9 月達成的協議。

截稿前，雪佛龍 (CVX-US) 周一美股盤前股價上漲 0.17%，每股暫報 167 美元。