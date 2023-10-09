安謀雲端運算擴張與權利金收入可期 華爾街多家券商給予「買入」評等

至少有 15 家華爾街券商周一 (9 日) 給予安謀 (Arm) 股票「買入」(Buy)評等、平均目標股價中值為每股 60 美元，券商認為該公司在智慧手機市場的主導地位，以及往資料中心擴張的潛力，可能會推動其獲利成長。

截稿前，安謀 (ARM-US) 周一盤前股價小漲 0.02%，每股暫報 54.09 美元。

隨著安謀首次公開發行 (IPO) 的近 30 家銀行靜默期結束，各投行開始紛紛分析該公司並給出相對應的股票評等。

其中摩根大通和高盛等券商給出「買入」或同等評級，是對安謀計劃透過收取更高專利使用費、增加雲端運算和汽車市場市占來增加營收的信心投票。

過去一年，安謀的成長受到智慧手機市場低迷的制約，該市場目前幾乎都被 Google(GOOGL-US)的安卓和蘋果 (AAPL-US) 的 iOS 設備瓜分。

高盛表示：「我們預估安謀不僅將主要透過高專利使用費來擴大其在智慧手機市場的影響力，而且還將擴大其在應用程式方面的影響力。」該行將安謀的目標股價設定在每股 62 美元。

另外，花旗、德銀、瑞穗和道明證券 (TD Cowen) 等其他券商把安謀目標價設定在每股 60 美元至 70 美元之間，其中摩根大通的看法最為樂觀。

道明證券表示，安謀面臨來自智慧手機市場的一些挑戰，但其目前營收表明，該公司對產業的重要性尚未轉換成收入。

花旗預測，到 2027 會計年度，安謀可能成為成長最快的大型晶片公司之一，複合年營收增幅將達到 18%。而這樣的成長將使其母公司軟銀受惠，軟銀在安謀 IPO 前告訴投資人，計劃繼續持有安謀多數股權，認為安謀是自己的掌上明珠。

然而，包括滙豐 (HSBC) 在內的一些券商則敦促投資人謹慎行事，表示隨著智慧手機市場復甦的不確定讓安謀獲利承壓，其股價可能會繼續在區間波動。

周一之前，只有沒參與安謀 IPO 的券商分析師才允許給出分析，而且他們的意見普遍持懷疑態度。倫敦證券交易所集團 (LSEG) 數據顯示，有三家投行給予「持有」(Hold)評等，還有一家給予「強烈賣出」(strong sell)評等。