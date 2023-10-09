獲利預期回升 激勵連續受挫的美股

強勁的經濟和強勁的消費者需求，預計將推動美股第 3 季獲利小幅成長，可能為近幾個月來升勢受挫的美股帶來一線生機。

根據 LSEG IBES 的數據，標普 500 指數成分股的整體獲利預計將比去年同期成長 1.3%。雖然不熅不火，但這將是連續 3 季持平或下降之後出現回升。

部分投資人認為，這可能會提振疲軟的美股。標普 500 指數目前較 7 月底的高點下跌約 6%，但今年至今仍上漲約 12%。

John Hancock Investment Management 聯合首席投資策略師米斯金 (Matthew Miskin) 表示，在經歷艱難的 9 月之後，「我們需要來自財報季的一些利好」。

他表示：「利率受到衝擊，信心受到衝擊。」「經濟表現雖好，但需要在數字上體現出來，才能支撐股市。」

2022 年消費者物價飆升至數十年來的最高水準，通貨膨脹抑制了企業今年上半年的獲利。部分市場人士認為，相對強勁的經濟成長可能使第 3 季成為一個轉捩點。

上周五 (6 日) 公布的美國 9 月就業報告是經濟強勁的最新證據。就業增幅為 8 個月來最大，顯示消費者需求目前可能保持不變。

家族企業 Cherry Lane Investments 合夥人梅克勒 (Rick Meckler) 表示：「經濟仍然相對強勁，企業處於有利地位，尤其是大型企業，可以轉嫁部分價格上漲，並保持相當強勁的利潤率。」

對利率上升以及聯準會可能在更長時間內維持高利率的擔憂，導致美國三大股指在 9 月和最近一季均出現下跌。

美國公債殖利率已飆升至 16 年高點，無風險政府債券為投資人提供了相對較高的收益，削弱了股票的吸引力。

LSEG 數據顯示，即使近期下跌，標普 500 指數的 12 個月遠期獲利預測本益比仍接近 18 倍，超過其 15.6 倍的長期平均值。

投資人將關注利率上升導致企業成本上升、降低企業借貸和成長能力的跡象。

米斯金表示：「如果獲利下滑，利率上升，成長看來有點疲軟，那麼就可能會出現一些相當大的獲利修正。」

摩根大通 (JPM-US) 和其他美國主要銀行將於周五 (13 日) 公布財報。大部分財益告將於 10 月底和 11 月初發布。其他將於本周發布財報的公司包括達美航空 (DAL-US)、百事公司 (PEP-US) 和聯合健康集團 (UNH-US)。

D.A. Davidson 財富管理研究總監拉根 (James Ragan) 表示：「如果銀行能夠很好地定下基調，可能對市場有利。」

AI 可能再次成為關鍵主題。投資人將關注企​​業能否將對 AI 發展的樂觀情緒轉化為前景的改善。拉根說，「我們知道業者正在大量投資，」「他們會開始談論商業案例嗎？」

根據 LSEG 數據，分析師預計第 3 季科技業獲利將成長 6.0%，通訊服務產業獲利將成長 33.8%，是所有產業中成長最快的。投資人也將密切關注第 4 季前景，目前預計標普 500 指數第 4 季獲利將年增 10.8%。

雖然今年經濟超乎預期的低迷，但部分投資人預計，隨著升息開始產生影響，經濟可能會趨緩。自 2022 年 3 月以來，聯準會已將基準隔夜利率提高了 525 個基點。一個線索可能來自非必需消費品產業，該行業的獲利預計將比去年同期成長 23.1%。