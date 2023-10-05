鉅亨美股雷達：市場關注Fed官員談話 庫克拋售蘋果規模創2年多來最大

美股重要看點：

市場關注失業金等數據，以及 Fed 官員談話。美國 10 年期公債殖利率來到 4.723%。美股期貨週四 (5 日) 下滑，道瓊期貨跌 0.20%，標普 500 期貨跌 0.14%，那斯達克 100 期貨跌 0.05%。

市場資深人士 Jim Bianco 本周警告，債券的大幅拋售將持續，投資者正開始放棄先前的看漲押注。這位 Bianco Research 總裁表示，債券市場正處於長期熊市，而且還將持續數年，並補充稱，「我認為債券市場的這一走勢還沒有接近結束。」

Bianco 表示，在今年的大部分時間裡，債券投資者、債券經理一直處於爭論。如今，他們已經投降。

他指出，債券市場暴跌的關鍵催化劑，是聯準會上個月的會議，當時決策者按兵不動，但同時暗示稍後可能會升息。

Bianco 說：「如果他們結束了，市場意識到仍然存在一些通膨，他們就不會接觸債券。我認為，這就是殺死債券市場的原因。」

本周 10 年期公債殖利率大幅飆升至 4.8%，創下 2007 年以來的最高水準。同樣，5 年期和 30 年期公債殖利率也創下 16 年來新高。

巴克萊銀行以 Ajay Rajadhyaksha 為首的分析師團隊在一份報告中表示，除非股市持續崩跌，重振固定收益資產的吸引力，否則全球債券價格定會持續下跌。

報告中指出，近期債券拋售規模驚人，使股票估值可能較一個月前更加昂貴，若是債券價格想要持穩，最終還是需要靠風險資產估值進一步下修。

巴克萊表示，這意味著債券市場的命運恐怕掌握在股市手中。分析師指出，過去三個月標準普爾 500 指數僅下跌 5% 左右，遠低於觸發固定收益反彈所需的幅度。

曾被譽為債券天王的「老債王」葛洛斯 (Bill Gross) 在一份報告中表示，他不再認為債券是一項有吸引力的投資，而目前也不適合投資股票。

葛洛斯在周三發布的最新投資展望中表示：「針對未來總回報而言，我避開股票和債券。」不過，他在報告中推薦了 2 檔個股，分別是動視暴雪 (ATVI-US) 和 Capri Holdings (CPRI-US)。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 8 月貿易收支 (億美元)，預估 - 651，前值 - 650

美國上週初領失業金人數 (萬人)，前值 20.4

美國上週續領失業金人數 (萬人)，前值 1673

重要個股動態：

美國證券交易委員會 (SEC) 文件顯示，蘋果執行長庫克拋售 51 萬 1000 股蘋果股票，稅後收入達 4,100 萬美元，為 2 年多以來的最大規模拋售。

文件顯示，庫克拋售 51 萬 1000 股蘋果股票，稅前價值約為 8,780 萬美元，為其 2 年多以來的最大規模拋售，他在 2021 年 8 月賣股票套現約 3.55 億美元。此次出售後，庫克仍持有約 330 萬股的蘋果股票，價值約 5.65 億美元。

AAPL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

美國司法部律師 David Dahlquist 周三 (4 日) 在華盛頓反壟斷審判中對谷歌提出質疑，稱谷歌所用的技術以不公平的方式推高網路廣告價格。

美司法部指控谷歌 (GOOGL-US) 濫用其在搜索和部分廣告領域的主導地位，谷歌高層 Adam Juda 在庭上作證，稱公司以演算公式 (包含廣告品質) 決定誰贏得可在網站上投放廣告的拍賣。

GOOGL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

特斯拉 (TSLA-US) 周三 (4 日) 大漲近 6%，但除了周一令人失望的交車成績以外，沒有任何重大消息，《巴隆周刊》專欄作家 Al Root 認為，這可能歸功電動車空頭。

特斯拉公布第三季交付量約為 43 萬輛，由於比華爾街的普遍預期低約 2.5 萬輛，自公布後股價下跌約 2%。儘管如此，投資人似乎早已做好迎接疲弱業績的準備，在特斯拉公布第二季財報以來，其股價約已下跌 14%。在第二季財報電話會議上，特斯拉高層表示，第三季因應維修計畫，產量將下降。