鉅亨速報 - Factset 最新調查：世芯-KY(3661-TW)EPS預估下修至46.82元，預估目標價為2540元

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對世芯-KY(3661-TW)做出2023年EPS預估：中位數由48.13元下修至46.82元，其中最高估值50.24元，最低估值40.38元，預估目標價為2540元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|50.24
|75
|100.26
|最低值
|40.38
|54.85
|74.81
|平均值
|45.9
|63.46
|83.77
|中位數
|46.82
|63.25
|80.51
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|30,429,380
|41,738,080
|54,079,600
|最低值
|28,599,000
|31,900,000
|38,208,000
|平均值
|29,223,870
|36,328,010
|44,938,540
|中位數
|29,204,000
|35,435,000
|42,645,500
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|25.69
|21.34
|13.61
|7.2
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|13,725,204
|10,428,276
|7,078,919
|4,331,956
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3661/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。