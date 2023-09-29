鉅亨速報 - Factset 最新調查：世芯-KY(3661-TW)EPS預估下修至46.82元，預估目標價為2540元

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對世芯-KY(3661-TW)做出2023年EPS預估：中位數由48.13元下修至46.82元，其中最高估值50.24元，最低估值40.38元，預估目標價為2540元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年 2025年
最高值 50.24 75 100.26
最低值 40.38 54.85 74.81
平均值 45.9 63.46 83.77
中位數 46.82 63.25 80.51

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年 2025年
最高值 30,429,380 41,738,080 54,079,600
最低值 28,599,000 31,900,000 38,208,000
平均值 29,223,870 36,328,010 44,938,540
中位數 29,204,000 35,435,000 42,645,500

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 25.69 21.34 13.61 7.2
營業收入
(單位：新台幣千元)		 13,725,204 10,428,276 7,078,919 4,331,956

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3661/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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