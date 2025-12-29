鉅亨速報 - Factset 最新調查：華航(2610-TW)EPS預估下修至2.2元，預估目標價為22元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對華航(2610-TW)做出2025年EPS預估：中位數由2.22元下修至2.2元，其中最高估值2.5元，最低估值2元，預估目標價為22元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|2.5(2.5)
|2.74
|2.99
|最低值
|2(2.1)
|1.49
|1.62
|平均值
|2.24(2.27)
|1.88
|2.19
|中位數
|2.2(2.22)
|1.77
|1.97
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|208,933,750
|214,956,420
|220,040,570
|最低值
|203,740,000
|193,904,000
|191,554,000
|平均值
|206,490,180
|204,922,340
|204,772,520
|中位數
|206,497,000
|203,701,000
|202,723,000
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|2.38
|1.13
|0.48
|1.67
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|203,879,338
|184,816,790
|150,722,471
|138,841,403
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2610/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
