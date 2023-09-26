〈台股盤後〉電金傳全面走弱 重挫176點收16276點 探4個月收盤新低

10 年期美債殖利率升高、美國政府關門等消息衝擊，台股今 (26) 日重挫 176.16 點或 1.07%，收 16276.07 點，再寫 4 個月收盤新低，成交金額 2343.73 億元；櫃買指數同步走弱，下跌 2.66 點或 1.24%，收 212.14 點，成交金額 632 億元。

電子指標股來看，台積電 (2330-TW) 下跌 6 元或 1.14%，收 519 元；鴻海 (2317-TW) 跌 1.4%、聯發科 (2454-TW) 跌 2.4%、台達電 (2308-TW) 跌近 3%，廣達、聯電 (2303-TW) 均跌近 2%；日月光投控、金像電、矽力 *-KY、聯詠等均跌約 3%，群創、力積電、佳世達、南電、等也跌超過 2%。

不過，奇鋐 (3017-TW) 逆勢大漲半根，台光電、智邦 (2345-TW) 也漲逾 1%，可成、仁寶、健鼎、技嘉等均收紅，表現相對強勢。

高價股方面，信驊 (5274-TW) 大漲 120 元或 4.6%，收 2710 元，世芯 - KY(3661-TW) 則下跌 25 元或近 1%，收 2600 元，信驊超車重登股王。其餘千金股中，僅旭隼漲 1.6%、相對抗跌；譜瑞跌 2.9%，失守千元大關、大立光、緯穎跌逾 1%。

傳產同樣走弱，高價指標材料 - KY 跌 3.9%，潤泰新也跌 3.8%，豐泰跌 2.5%，台塑四寶、中鋼 (2002-TW)、大成鋼 (2027-TW) 等均全面走跌。