search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：群聯(8299-TW)EPS預估上修至33.11元，預估目標價為1450元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對群聯(8299-TW)做出2025年EPS預估：中位數由32.77元上修至33.11元，其中最高估值38.73元，最低估值23.28元，預估目標價為1450元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值38.73(36)80.2981.66
最低值23.28(23.28)38.1946.32
平均值32.01(31.18)59.4764.8
中位數33.11(32.77)60.4261.09

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值72,788,000118,228,000119,519,360
最低值69,739,00088,241,00095,946,000
平均值71,081,72099,720,820107,800,140
中位數70,716,00094,275,730102,631,330

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS38.9518.4827.7141.34
營業收入
(單位：新台幣千元)		58,935,51348,221,63060,256,14262,557,192

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8299/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

台股市場預估eps

相關行情

台股首頁我要存股
群聯1450+8.21%
美元/台幣31.438+0.03%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty