市場對Fed利率長期偏高觀點不予苟同 明年可能降息更多

聯準會 (Fed) 正與市場跳著熟悉的探戈：Fed 官員發出訊號指利率不會很快下降；而金融市場的反應卻與此相反。

這種互動模式在過去 18 個月的 Fed 政策緊縮過程中反覆上演，並在上周再次充分體現。

Fed 上周三 (20 日) 發布預測顯示，大多數決策者預計今年底基準隔夜利率將維持在 5.6%，意味著未來 3 個月將再次升息。同時也預計 2024 年底政策利率至少為 5.1%，比 3 個月前的預測高出半個百分點。

同時，利率期貨合約持續反映 2023 年進一步緊縮的可能性只有約 50%，到明年年底政策利率將達到 4.65%。

這種對政策軌跡的分歧雖然並不罕見，但如果寬鬆的金融狀況刺激支出或投資，從而重新引發物價壓力，聯準會遏制通膨的努力可能會變得複雜。

金融市場押注明年降息幅度可能超過 Fed 的說法，理由有三：

1. 通膨樂觀情緒

Fed 首選指標個人消費支出 (PCE) 物價指數的通膨率於 2022 年夏季達到 7% 的最高點，然後在今年 7 月降至 3.3%。由於非住房服務業通膨仍然偏高，Fed 預計潛在的通膨壓力將緩慢緩解。

金融市場可能比謹慎的 Fed 官員對物價壓力緩解更加樂觀。

晨星公司首席美國經濟學家考德威爾 (Preston Caldwell) 表示：「我們仍然預計聯邦基金利率的下降速度將比 Fed 目前的預期更快，因為預期通膨下降的速度將更快。」他預測核心 PCE 通膨率將在明年年底將降至 1.9%。

而 Fed 預估 2024 年底核心通膨率為 2.6%。

2. 對成長和就業悲觀

Fed 主席鮑爾在上周政策會議結束後表示，他和同事對政策利率路​​徑的最新預期是由至今經濟對升息的意外韌性決定的。

交易員和部分經濟學家的觀點是，經濟動力的更快流失和就業成長的放緩可能會阻止進一步的緊縮政策，並可能引發明年政策提早寬鬆。

道明銀行表示：「由於預測第 4 季 GDP 成長放緩、勞動力供需失衡縮小以及核心通膨依然溫和，我們繼續預計聯邦公開市場委員會 (FOMC) 將聯邦基金利率維持在當前水平不變。」

Fed 官員表示，他們將根據至今的混合訊號數據作為依據，雖然房產市場似乎正在走弱，但勞動市場持續緊張。

未來一系列潛在風險和衝擊使前景進一步複雜化。其中包括美國汽車工人聯合會 (UAW) 針對底特律三大汽車製造商的罷工範圍擴大；下個月恢復學貸償還，這可能會減少家庭支出；能源價格上漲如果持續下去，可能會推高通膨。

3. Fed 自己的預測也不確定

Fed 計畫在確定通膨率將降至 2% 的目標後停止升息。但鮑爾上周表示：「我們對此還沒有信心。」

它們還計畫在通膨真正達到目標之前就開始降息，以防止在通膨下降的情況下政策變得過於嚴格。

最新的預測顯示，Fed 現在認為需要更高的通膨調整後的「實質」利率來充分抑制​​經濟並贏得通膨之戰。

但鮑爾也強調，預測具有高度不確定性，因此交易員和經濟學家也表達懷疑也就不足為奇了。

摩根士丹利分析師寫道：「預計 2024 年實質利率將持平。」預計 Fed 2023 年不再升息，明年將降息整整 1 個百分點。

市場每次懷疑 Fed 的決心，結果都證明是錯誤的，最終不得不接受 Fed 的立場。當然，這次有些不同，Fed 自己也承認，尤其是在結束升息方面。明年的利率走勢幾乎肯定會下降，但市場錯誤地判斷了上漲的節奏。降息過程是否能夠順利進行還有待觀察。