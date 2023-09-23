通膨頑強難退燒 Fed官員傾向多次升息、保持高利率更長一段時間

美國聯準會 (Fed) 兩位官員周五 (22 日) 陸續發表談話，Fed 理事鮑曼 (Michelle Bowman) 傾向再次升息而且不只一次，而波士頓聯準銀行總裁柯林斯 (Susan Collins) 則認為利率可能要在更長的一段時間內保持高峰，同時她並不排除再次升息的可能。

鮑曼預估需要進一步升息，好及時讓通膨回到 2% 目標。其中在她在談到升息一詞時使用的是複數形式，意味著她傾向不只一次升息，這也表明鮑曼比其他決策者採取更鷹派的態度來對抗通膨。

鮑曼認為有鑑於目前的貨幣政策限制水準，通膨降溫進展可能緩慢，也就表示需要進一步收緊貨幣政策，以可持續和即時的方式降低通膨。儘管 Fed 在降低通膨方面取得進展，但能源價格進一步上漲的風險仍在，可能會逆轉 Fed 過去幾個月的努力。

她還指出，根據決策者在本周公布的季度經濟預測中的預測中值，Fed 官員預估通膨率至少在 2025 年底之前保持在 2% 以上。

值得注意的是，鮑曼還提到貨幣政策對貸款的影響似乎不如預期。她說儘管銀行收緊貸款標準，但目前還沒有看到信貸大幅收緊跡象，該跡象將顯著減緩經濟活動。

另一方面，柯林斯則表示，為讓通膨回落到 2% 的目標水準，利率保持在高利率的時間可能會比先前預期的還久，同時也不排除進一步升息的可能性。柯林斯今年在聯邦公開市場委員會 (FOMC) 上沒有投票權。

她強調當前階段的貨幣政策需要有「相當的耐心」，自己完全支持 Fed 官員在經濟預測中提供的指引。根據 Fed 最新經濟預測，到明年底聯邦基金利率降至 5.1% 是合適的，高於 6 月預測的 4.6%，同時今年還可能再度升息。

柯林斯說，儘管通膨已有所緩和，但進展並不均衡，需要更多時間確認物價漲勢已穩步下滑。雖然許多積累的儲蓄或鎖定較低貸款利率的家庭和企業沒有受到 Fed 升息影響，但隨著積蓄耗盡、債務市場活動升溫，需求可能會降溫。

展望未來，柯林斯表示美國經濟存有不確定性，必須權衡通膨持續升溫的風險，已及經濟活動放緩程度超過預期的風險。