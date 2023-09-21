高利率會維持多久？Fed點陣圖：直至2026年

近幾個月來，聯準會普遍認為利率將「在更長時間內保持在較高水平」。

這意味著，即使結束當前的升息周期並開始降息，利率仍將高於聯準會認定在通膨率維持在 2% 前提下維持經濟成長所需的水平。

「更長」的確切含義將是投資人關於聯準會政策未來爭論的核心。但在周三 (20 日)，聯準會給了進一步的答案：至少還要 3 年。

除了周三決定將利率維持在 22 年高點 5.25-5.5% 的範圍外，聯準會還發布了利率、失業率、成長和通膨的最新經濟預測。

所謂的點陣圖提供了官員對未來幾年利率的預測，顯示大多數聯準會官員認為今年需要再次升息。

但是 2024 年、2025 年和 2026 年的點陣圖為聯準會對事態發展的看法提供了更多線索。

自 6 月提供預測以來，聯準會取消了 2024 年降息 0.5 個百分點、2025 年降息 0.5 個百分點的規劃，並建議 2026 年底利率將仍高於預期長期利率水準。

聯準會主席鮑爾在周三的新聞發布會上強調，這些最佳估計只是估計，「這是 19 人個人預測的最終結果，然後你看到的是中位數。」「所以我不會說點陣圖其實是一個未來計畫。」

即使它可能不會是聯準會基本政策利率走向，但這些估計中包含了聯準會對經濟發展方向以及經濟需要採取哪些措施的建議。

換言之，聯準會認為利率減去通膨的實質利率會繼續上升，這將導致經濟成長放緩超過預期。因此，雖然聯邦公開市場委員會 (FOMC) 表明今年需要再次升息，但聯準會調降通膨預期顯示官員們認為 2023 年需要更高的實際利率。

正如鮑爾所說，「重要的是實際利率，並且需要足夠的限制。」

這聽起來和「更高、更長」一樣模糊，但這正是中央銀行一貫的發言方式。

鮑爾說：「我想說的是，只有在看到它時，才會知道它的限制性是否足夠。」「這不是可以透過模型或各種估計然非常自信地得出的結果。」