貝萊德：Fed預期將在2024年下半年開始降息

貝萊德 (BlackRock) 全球固定收益投資長 Rick Rieder 週四 (21 日) 表示，聯準會 (Fed) 當前旨在抑制通膨的升息週期已接近尾聲，並可能在明年下半年降息。

負責管理約 2.4 兆美元資產的 Rieder 表示，明年有趣的事情是 Fed 將開始降息，他認為 Fed 官員談論的降息行動速度之慢令人失望，但終究將開始降息，經濟正在放緩。

Rieder 也表示，Fed 可能希望在今年底再升息一次，然後會停下來「靜觀其變」。 一旦勞動市場開始進一步疲軟，Fed 將考慮在 2024 年下半年開始降息。

Rieder 指出，美國公債、商業票據和高品質的投資等級公司債，將有助於投資人在限制風險的同時獲取回報。

高盛經濟學家 Jan Hatzius 近日在報告中表示，預期 Fed 將於明年第四季開始降息週期。他表示，Fed 似乎不再認為貨幣政策緊縮可能會拖累明年的經濟成長，削弱了支持降息的理由。這意味著通膨必須較先前預期的進一步下降，Fed 才可能降息。

富國銀行投資研究 (Wells Fargo Investment Institute) 全球固定收益策略主管 Brian Rehling 則認為， Fed 今年還會再升息 1 次，利率將比市場目前預期的還要更高，且持續時間更久。一旦經濟數據惡化，Fed 就會開始降息，但他認為確切時機很難判定。

Fed 週三將基準利率維持在 5.25% - 5.5% 不變，並預計明年僅降息 50 個基點，低於先前估計的整整一個百分點。

Fed 主席鮑爾在記者會上解釋，2024 年降息預期幅度減縮，主因是 Fed 官員對經濟成長的樂觀態度，而不是來自對頑固通膨日益的擔憂。「總體而言，更強勁的經濟活動意味著我們必須在利率方面採取更多措施，這就是這次會議向大眾說明的。」