俄羅斯考慮調整石油禁令、亞馬遜斥資40億美元投資AI創投Anthropic!！

一、美股期指盤前表現 (台北時間下午 4 點 21 分)

■道瓊指數：上漲 46，漲幅 0.13% 至 34278。

■那斯達克 100 指數：上漲 25，漲幅 0.17% 至 14894.50。

■標普 500 指數：上漲 7，漲幅 0.16% 至 4368.00。

【今日總經數據】

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二、美股盤前關注重點

1. 亞馬遜斥資 40 億美元投資 AI 創投 Anthropic：亞馬遜 (AMZN.US) 將投資人工智能初創公司 Anthropic 40 億美元，亞馬遜將與 Anthropic 合作推動生成式智能開發，作為交易的一部分，亞馬遜的員工和雲端客戶將儘早獲得 Anthropic 的技術，並將其融入自己的業務中。亞馬遜網路服務執行長 Adam Selipsky 表示，該協議將有助於改善 Anthropic 的模型，有助於改善我們的晶片技術和人工智慧基礎設施。

2. 俄羅斯考慮調整石油禁令：上週俄羅斯實施臨時出口禁令導致能源價格再因供給因素上揚，目前傳出俄羅斯考慮調整原油出口禁令，計畫修正草案，將船用燃料、瓦斯油和一些中間分餾油排除在上週實施的出口禁令之外，保留大多數柴油、汽油出口禁令，修正草案尚須等到俄羅斯政府批准才可生效。

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3. UAW 罷工再升級，福特暫倖免：UAW 主席 Shawn Fain 上週五宣布擴大通用汽車和 Stellantis 的罷工範圍，這兩家公司在全美 20 州的 38 個零件和分銷中心於上週五中午 12 點開展新的罷工，參與罷工的工人從 1.27 萬升級到 1.83 萬人。福特汽車因與 UAW 談判取得進展，罷工暫時只限於密西根州的一家工廠，若經銷商再不與 UAW 達成協議，恐面臨無零件可用的情境。三大汽車廠對於目前情況，表示 UAW 的要求是無法負擔的，與特斯拉和在美國運營工廠的外國汽車製造商等競爭對手相比將處於劣勢。(推薦閱讀：每日更新美股盤前快訊)