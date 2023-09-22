美國9月服務業PMI創1月以來新低 商業活動接近停滯

標普全球（S&P Global）機構周五 (22 日)公布的採購經理人指數 (PMI) 初步調查顯示，美國 9 月商業活動普遍出現停滯訊號，製造業和服務業都顯示需求疲弱。隨著服務業經濟進一步失去動力，整體商業活動基本上處在今年 2 月以來最差表現，另外新訂單也下滑至今年以來新低。

美國 9 月服務業 PMI 創 8 個月新低。(圖：ZeroHedge)

美國 9 月 PMI 報告：

製造業 PMI 初值報 48.9，市場預期 48.0，前值為 47.9，創兩個月新高，但連續 5 個月萎縮

服務業 PMI 初值報 50.2，市場預期 50.4，前值為 50.5，今年 1 月以來新低

綜合 PMI 初值報 50.1，市場預期 52.0，前值 50.2，今年 2 月以來新低

服務業需求低迷、就業仍然強勁

該份調查的綜合新訂單指數自 8 月的 49.2 降至 47.7，創去年 12 月以來新低，為連續第二個月下滑。

值得注意的是，9 月投入價格指數也連續第二個月上升，反映出薪資上漲以及借款、燃料成本走高，儘管如此，由於需求疲軟和購買力下滑，企業沒辦法將這些成本轉嫁給消費者。

另外，9 月累積訂單以 2020 年 5 月以來最快速度萎縮，強化需求降溫的局面，因此 9 月製造商庫存以近兩年來第二快的速度消耗。

至於就業方面依然強勁，儘管經濟環境走軟，但製造業與服務業受訪者都表示企業在 9 月持續增聘人力，而在服務業帶動下，整體就業成長為 4 個月以來最強勁，不過這種情況在未來幾個月恐難再見到。

標普全球首席經濟學家 Siân Jones 表示，9 月份 PMI 資料加劇了外界對美國經濟在升息和通膨上升後需求狀況軌跡的擔憂。儘管綜合 PMI 指數初值仍保持在 50 榮枯線上方，但也只是小幅上升，整體經濟活動連續第二個月普遍停滯。隨著新訂單收縮速度加快，服務業進一步失去動力。

Jones 還說，低迷的需求並未轉化為 9 月份的整體失業，因為企業招聘和留住員工的能力增強，導致就業增長更快。另外隨著成本再次以更快的速度上升，通膨壓力依然明顯。最近油價上漲後，燃油成本上升，加上薪資上漲，推高了運營成本。

美國經濟成長正在降溫

分析指出，今年以來美國經濟並未出現步入衰退的預期。多數經濟學家曾預估，聯準會 (Fed) 為抑制通膨而大幅升息會引發衰退。但隨著就業成長和部分消費者支出都保持穩定，通膨步伐明顯放緩，導致 Fed 日前上調經濟預測，這意味著 Fed 官員中的許多人現在認為經濟衰退可以完全避免。

與此同時，Fed 最新貨幣政策決議維持利率不變，但暗示借貸成本將在明年很長一段時間內維持高峰，這有可能影響經濟成長。事實上，美國上個月宣布的一系列指標都顯示出經濟成長態勢正在放緩，而周五的 PMI 數據正支持這一觀點。

Fed 面臨「停滯性通膨」宿敵

美國媒體 Zerohedge 指出，雖然經濟成長放緩但物價上漲，Fed 與歐洲央行 (ECB) 都面臨「停滯性通膨」這一宿敵。

其中美國過去幾個月真實的「硬」宏觀經濟數據接連令人失望，而與此同時，基於調查的「軟」經濟數據卻大幅跑贏，傳遞出外界的「希望」——而「硬數據」對上「軟數據」之間的差距達到兩年來的最高。