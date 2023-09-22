〈美股早盤〉投資人聚焦Fed官員談話與經濟數據 主要指數漲跌互現

前一交易日對利率的擔憂打壓股市，投資人靜待美國聯準會 (Fed) 官員談話，從中找尋未來貨幣政策動態，以及稍後即將出爐的 9 月製造業與服務業數據，美股主要指數周五 (22 日) 開盤漲跌互現。

截稿前，道瓊工業指數跌近 0.1%，那斯達克綜合指數漲近 60 點或近 0.4%，標普 500 指數漲近 0.2%，費城半導體指數漲近 1%。

全球央行本周強調，他們仍對通膨風險保持警惕，並警告投資人不要過早預期降息。美銀策略師表示，貨幣政策導致經濟衰退的可能性越來越大，促使投資人以去年 12 月以來最快的速度拋收股票，昨標普 500 指數創下 3 個月來最大跌幅。

根據美銀援引 EPFR Global 數據報告，截至 9 月 20 日內的一周，股票基金流出 169 億美元。該行由 Michael Hartnett 領導的分析師團隊表示，持續的高利率可能導致美國經濟在明年硬著陸，並導致金融市場「暴跌和蕭條」。

Bank J Safra Sarasin Ltd. 策略師 Wolf von Rotberg 表示，比聯準會 (Fed) 更重要的是經濟衰退是否會發生。他認為經濟衰退似乎不太可能避免，倘若成真，市場尚未做好準備。

其他消息方面，標普全球（S&P Global）機構周五公布的 9 月歐元區綜合採購經理人指數 (PMI) 升至 47.1，較 8 月的 46.7 有所改善且高於市場預期的 46.5，不過該指數已連續第四個月低於 50 榮枯線下，透露歐元區本季 (第三季) 經濟成長可能萎縮。

亞洲市場方面，在日本央行維持利率、10 年期公債殖利率目標和前瞻性指引不變後，日元走弱。日本央行重申通膨正在減速的預期。

能源方面，根外媒報導，俄羅斯禁止向海外出口柴油的禁令可能不會維持太久，因為俄國國內農業需求已經觸頂，再加上缺乏儲存燃油的空間，將推動恢復出口。分析師預估禁令可能只會維持幾周而已，直至該國農作物收穫結束。

截至台北時間周五（22 日）21 時許：

焦點個股：

微軟 (MSFT-US) 早盤下跌 0.08%，至每股 319.27 美元

美國科技巨擘微軟周四正式推出備受期待的 Microsoft 365 Copilot 企業版本，這是微軟基於 OpenAI 大語言模型的人工智慧補充工具。微軟高層還透露了今年新版本 Windows 11 的一些重要更新細節，其中包括其嵌入式 Copilot 人工智慧助手。

麥當勞 (MCD-US) 早盤上漲 0.55%，至每股 272.72 美元

麥當勞將從明年 1 月 1 日起將授權費用從 4% 提高到 5%。這是麥當勞近 30 年來首次提高授權使用費。這項變更不會影響維持現有店面或從其他業者購買加盟店的現有加盟業者。但也不適用於重建現有店面或家庭成員之間轉移的餐廳。然而，較高的抽成比率將影響新加入的加盟商、直營店買家、搬遷餐廳以及其他涉及加盟者的情況。

亞馬遜 (AMZN-US) 早盤上漲 1.66%，至每股 131.48 美元

亞馬遜表示從 2024 年初開始，Prime Video 節目和電影將包含有限的廣告。這家美國科技巨頭表示，這些廣告將於 2024 年初在美國、英國、德國和加拿大推出，當年稍後在法國、義大利、西班牙、墨西哥和澳洲推出。亞馬遜將為美國 Prime 會員推出無廣告訂閱套餐，每月額外支付 2.99 美元。美國目前 Prime 訂閱費用為每月 14.99 美元或每年 139 美元。

今日關鍵經濟數據：

美國 9 月 Markit 製造業 PMI 初值預期 48，前值 47.9

美國 9 月 Markit 服務業 PMI 初值預期 50.5，前值 50.6

美國 9 月 Markit 綜合 PMI 初值預期 50.2，前值 50.4

華爾街分析：

隨美股周四創下自 3 月份以來的最大跌幅，支撐今年強韌表現背後的兩股力量即將瓦解。摩根士丹利的銷售和交易部門警告說，趨勢追蹤交易員更接近於平倉其超額市場部位，而期權交易商似乎也在準備撤資，以避險其股票風險曝險。

全球最大資產管理公司貝萊德（BlackRock）全球固定收益部門投資長 Rick Rieder 表示，他認為 Fed 當前一輪旨在抑制通膨的升息周期已接近尾聲，明年下半年可能會考慮降息。