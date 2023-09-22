歐元區9月綜合PMI連4月低於榮枯線 Q3經濟成長可能萎縮

標普全球（S&P Global）機構周五 (22 日) 公布的 9 月歐元區綜合採購經理人指數 (PMI) 升至 47.1，較 8 月的 46.7 有所改善且高於市場預期的 46.5，不過該指數已連續第四個月低於 50 榮枯線下，透露歐元區本季 (第三季) 經濟成長可能萎縮。

歐元區 9 月 PMI 報告：

製造業 PMI 初值報 43.4，市場預期 44.0，前值為 43.5

服務業 PMI 初值報 48.4，市場預期 47.7，前值為 47.9

綜合 PMI 初值報 47.1，市場預期 46.5，前值 46.7

德國漢堡商業銀行（Hamburg Commercial Bank）經濟學家 Christoph Weil 表示，歐元區的經濟衰退正越來越明顯，與去年和今年的下半年冬季不同，經濟疲軟並非集中在德國，不過該國受到高能源價格的影響尤為嚴重。雪上加霜的是，歐洲央行 (ECB) 將關鍵利率升至 450 個基點，此舉正在減緩所有歐元區國家的經濟成長。

該行另一位首席分析師 Cyrus de la Rubia 預估歐元區經濟將在第三季步入萎縮，結合 PMU 指數的預測顯示，第二季相比將下滑 0.4%。

分析指出，儘管在俄烏戰爭爆發後歐元區躲過經濟衰退，但仍在能源價格上漲、借貸成本飆升以及中國等出口市場需求下降的重壓下苦苦掙扎。雖然外界一致認為歐元區正在經歷一段艱難時期，但 ECB 最新預測第三季經濟成長陷入停滯而非萎縮，經濟學家們的共識則是成長 0.1%。

法國、德國 9 月商業活動兩樣情

標普全球表示，亞洲最大的兩個經濟體是歐元區經濟活動下滑的主要驅動因素。雖然德國的經濟衰退有所緩解，但法國的衰退卻正在加劇。經濟學家此前預估，兩國的經濟成長態勢大約保持穩定。

具體來看，德國 9 月製造業 PMI 初值升至 39.8，略高於預期的 39.5 與前值的 39.1，9 月服務業 PMI 初值升至 49.8，遠超市場預期的 47.2 與前值 47.3，9 月綜合 PMI 初值則升至 46.2，高於預期的 44.8 與前值 44.6，整體看來經濟活動有所回春。

法國方面，9 月製造業 PMI 初值降至 43.6，不及預期與前值的 46.0；9 月服務業 PMI 初值降至 43.9，也低於預期和前值的 46.0；9 月綜合 PMI 初值則降至 43.5，依樣低於預期和前值的 46.0。

數據顯示法國製造業和服務業雙雙惡化，導致私人企業商業活動出現自 2020 年 11 月以來最大降幅。標普表示，這兩個產業的需求疲軟，對未來 12 個月的信心明顯減弱。

德國漢堡商業銀行經濟學家 Norman Liebke 表示，法國經濟正駛向波濤洶湧的水域，預估明年經濟成長將比先前的預期更低。他補充說，法國的通膨仍在潛伏著，完全是由服務業推動，儘管政府 7 月起對某些食品實施價格上限，但沒有多少影響跡象。

英國經濟衰退風險加大

至於非歐元區的英國，該國經歷比預期更艱難的 9 月份，國內失業率和衰退風險不斷攀升。具體來看，英國 9 月綜合 PMI 降至 46.8，遠不及預期的 48.7 和前值 48.6，創 2021 年 1 月以來最大降幅。另外 9 月製造業 PMI 升至 44.2，略高於預期和前值的 43.0、9 月服務業 PMI 則降至 47.2，遠低預期的 49.2 和前值 49.5。

專家看法

彭博歐元區資深經濟學家 David Powell 表示，PMI 調查出現的意外改善幅度不大，歐元區經濟活動依然疲弱。ECB 很可能已經完成升息，硬著陸的風險仍然很高。

德國漢堡商業銀行首席分析師 Cyrus de la Rubia 認為，歐元區的數據並非都是悲觀的，因為企業招聘速度較上月有所加快，因此面對需求下滑的情況下，企業依舊展現出一些韌性和樂觀態度。