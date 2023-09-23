亞馬遜官司不斷 傳FTC下周二提起反壟斷訴訟

根據多家媒體周五 (22 日) 報導，美國聯邦貿易委員會 (FTC) 將於下周二 (26 日) 對亞馬遜提起反壟斷訴訟，這是該機構今年第四次控告這家美國線上零售巨擘。

據悉，這起訴訟將由 FTC 向聯邦法院提出，而且該機構已經向各州發送一份訴狀草案，這一步驟通常表明即將提起訴訟。

知情人士透露，預估反壟斷訴訟將集中在亞馬遜的定價策略 (已是加州總檢察長提起的訴訟主題)、Prime 以及對不使用其物流服務的商家徵收費用的指控上，其中 Prime 會讓用戶在線上購物時默認選擇亞馬遜。對於上述報導，亞馬遜與 FTC 拒絕置評。

FTC 盯上亞馬遜已經有四年多，先前在美國前總統川普執政期間，FTC 對亞馬遜幾個涉嫌違反市場競爭的業務進行調查，當中包括亞馬遜和第三方商家銷售商品的市場以及 Prime 訂閱服務。而在 FTC 主席麗娜．汗 (Lina Khan) 的領導下，該機構調整了調查方向並對亞馬遜展開新調查。

細數 FTC 與亞馬遜的恩怨。首先是今年 5 月，FTC 在兩起不同案件中控告亞馬遜，其一是該公司未能刪除其 Alexa 揚聲器收集兒童數據，第二是非法監視其 Ring 產品用戶。亞馬遜否認 FTC 的指控，但同意支付 3,080 萬美元來解決訴訟。

一個月後，FTC 再次向亞馬遜提起另一項訴訟，指控該公司欺騙消費者註冊 Prime 訂閱服務，然後故意使其難以取消。直至 9 月 21 日，FTC 修改訴狀將三名亞馬遜高層列為該案的被告，理由是這三人無視員工要求他們停止使用「誤導或欺騙用戶」的技術，讓用戶避免註冊而遭定期扣款。

此外，今年 8 月亞馬遜高層曾會見 FTC 主席麗娜．汗與另外兩名專員，討論了可能的訴訟，但雙方並未達成和解。

截稿前，亞馬遜 (AMZN-US) 周五盤中股價上漲 0.36%，每股暫報 129.80 美元。