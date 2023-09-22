蘋果iPhone 15開賣首日 法國門市員工罷工抗議

蘋果新機 iPhone 15 周五 (22 日) 全球開賣，法國的蘋果門市員工同日在全國範圍內發起罷工，抗議薪資與工作條件。大約有 30 名員工集結在蘋果位於巴黎市中心三間門市之一的歌劇院門市外抗議，距離約 40 名冒雨等待搶購手機的果粉僅有幾米之遙。

現場一名 36 歲且在蘋果門市服務 10 年的員工 Anais Durel 表示：「我們替蘋果賺進大把鈔票，理應得到比現在更體面的待遇。」

其他包括 CGT、Unsa、CFDT、Cidre-CFTC 等在內的法國工會也將在明天 (23 日) 進行罷工行動，訴求加薪 7% 以補貼高通膨影響，還有要求蘋果結束長達數月的招聘凍結。工會人士表示，蘋果只願給出最多加薪 4.5% 的條件。

法國總工會領導人表示，國內通膨情況相當嚴重，許多員工生活相當艱辛。罷工的目的不是阻擋 iPhone 銷售，而是讓大眾看到員工目前的窘境。

與此同時，西班牙巴塞隆納 (Barcelona) 的一家蘋果門市將加入法國的行動一同抗議向蘋果提出工作待遇訴求，該門市目前約有 250 名民眾排隊等待新機開賣。

西班牙全國勞工聯合會 (CNT) 蘋果工會的領導人 Pablo Paredes 表示，大約有 20 名蘋果員工將於當地時間中午在巴塞隆納市中心的蘋果門市外集結抗議。Paredes 說，工人的的目的是強調惡劣的工作條件，包括周末和晚班沒有提供津貼補償。

蘋果最近風波不斷，本月稍早被法國監管機構因電磁波輻射超標而被迫停止銷售 iPhone 12，這是該公司最頭痛的問題。不過蘋果對該監管機構的調查結果提出異議，後續也將透過發布新的軟體修正問題。

截稿前，蘋果 (AAPL-US) 周五盤前股價上漲 0.43%，每股暫報 174.68 美元。