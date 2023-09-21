美上周初領失業金人數降至20.1萬 創今年1月以來新低

美國勞工部周四 (21 日) 公布數據顯示，上周初領失業金人數降至今年 1 月以來新低，表明健康的就業市場繼續支撐經濟。不過有分析認為未來幾周可能反彈，因為美國聯合汽車工會 (United Auto Workers, UAW) 部分罷工導致關鍵零件短缺而迫使汽車製造商暫時裁員，但進行罷工的工人遭裁撤後沒有資格領取失業救濟金。

美上周初領失業金人數降至 20.1 萬，創今年 1 月以來新低。(圖：ZeroHedge)

截至 9 月 16 日當周，經調整後美國初領失業金人數報 20.1 萬人，遠低市場預期的 22.5 萬人，較上周修正後的 22.1 萬人減少 2 萬人，4 周移動平均值報 21.7 萬人。

截至 9 月 9 日當周，經調整後美國續領失業金人數報 166.2 萬人，較上周修正後的 168.3 萬人減少 2.1 萬人，低於市場預期的 169.5 萬人，4 周移動平均值報 168.7 萬人。

上：初領人數走勢圖，下：續領人數走勢圖 (圖：美國勞工部)

上周初領失業金人數四周平均移動均線、續領失業金人數持續下滑。(圖：ZeroHedge)

就業市場依然強勁

上述的數據與美國勞工統計局 (Bureau of Labor Statistics) 先前公布的 8 月非農就業報告趨勢相符，雖然企業招聘速度已經減緩，但基本避免裁員，整體數據來看凸顯就業市場強勁。而在裁員有限、失業率較低、消費值支出強勁的情況下，支撐美國經濟成長。

Santander US Capital Markets 首席美國經濟學家 Stephen Stanley 表示，儘管近幾個月企業新招聘人才的腳步放慢，但裁員仍處在新低水準，雖然單周的初領失業金人數很少能影響大局，這數據仍表明就業市場無疑依然吃緊。

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾在 9 月利率決策記者會上表示，就業市場吃緊，但供需狀況正在更好的平衡，就業人數成長與職位空缺數一直都在下降。

UAW 罷工、政府關門影響 未來失業金申請人數可能攀升

不過彭博經濟學家 Stuart Paul 認為，在一個就業市場不確定性為特色的時期，近期申請失業金人數下滑對希望推動經濟軟著陸的決策者來說是一個亮點。然而這種下滑趨勢可能不會持久，因為 UAW 的罷工和可能的政府關門會讓政府員工和承包商暫時失業，預估申請失業金人數將會持續上升。

Fed 維持 9 月利率不變，但強化期鷹派立場，預估今年年底前還會升息一次，到明年貨幣政策也會比先前預期的還嚴格。

另一方面，UAW 上周發起針對福特 (F-US)、通用(GM-US) 和 Stellantis(STLA-US)的罷工，每家公司的汽車裝配廠皆受到影響，並且該組織威脅要擴大罷工範圍，目前 14.6 萬名 UAW 的工會成員中只有約 1.27 萬名成員參與罷工。

儘管參與罷工的工人沒有資格領取失業救濟金，但罷工已經擾亂了供應鏈。福特上周讓 600 名未參與罷工的工人休假，而通用則表示堪薩斯車廠將停止營運，估影響 2,000 名員工。克萊斯勒母公司 Stellantis 則說，將暫時解雇俄亥俄州車廠 68 名員工，並預料在印第安納州車廠在裁撤 300 名員工。

值得注意的是，初領失業金數據涵蓋政府對 9 月就業報告中非農就業人數組成的企業調查期間。這次罷工不太可能對就業人數產生影響，因為這是在調查接近尾聲時才開始，工人很有可能可以拿到該周的薪資。下周公布的初領失業金人數將替 9 月的就業市場狀況提供更多線索。