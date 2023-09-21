亞馬遜發表會推一系列新品 生成式AI語音助理Alexa最吸睛

亞馬遜周三 (20 日) 在新品發表會上展示語音助理 Alexa 新的升成式人工智慧 (AI) 功能「Let "s Chat」並承諾未來會推出一系列相關功能，讓 Alexa 更有對話性。該公司同日也推出新款智慧居家設備 Echo Show 8、智慧眼鏡 Echo Frames、首款可使用 Wi-Fi 7 的路由器 eero Max 7 等新品。

截稿前，亞馬遜 (AMZN-US) 周三盤中股價下跌 0.3%，每股暫報 137.22 美元。

即將離開亞馬遜的設備主管 Dave Limp 在「Surface」發表會展示 Alexa 的新功能，他藉由螢幕與 Alexa 即時互動，期間和 Alexa 問答自己的喜好，最後還要求 Alexa 編寫並發出短訊給朋友。

問答中的大多數答案都仰賴 Alexa 現有程式的核心部分─尋找和陳述事實─儘管在運行對話和上下文理解方面似乎超出系統目前的能力。不過 Limp 仍表示現在可以和 Alexa 進行接近人類的互動。

新版本 Alexa 也和 ChatGPT 一樣，可以把用戶的文本發送給其他人，例如撰寫邀請函功能。此外亞馬遜還展示新功能讓用戶不再以單純的指示字詞命令要求居家設備對應運作，而可以用更口語的方式表達，這也是進入生成式 AI 後強調對話性的一種展現。

Alexa 可以根據之前的對話了解用戶希望如何下達常規設備使用需求，用戶不必再次提供上下文，或對 Alexa 說出指令式的字詞。

分析指出，亞馬遜熱衷想展示 Alexa 能與 OpenAI 和 Google 的聊天機器人競爭，其中後者已能與用戶進行類似人類互動的非凡能力。亞馬遜近 10 年前發布的 Alexa 能透過語音處裡一些瑣事，表現也相當出色，現在也努力往當紅的生成式 AI 發展，然而就展示結果來看，相較 OpenAI 和 Google 的聊天機器人程度來說仍有進步空間。

亞馬遜同日推出的其他新品或新功能如下：

Echo Show 8 智慧家居設備

Echo Show 8 智慧家居設備 (揚聲器和螢幕的組合)，重新設計了介面並改善音效。該款設備透過電腦視覺技術能根據用戶離螢幕距離來改變介面，簡單說就是會根據用戶距離設備的遠近在螢幕上提供不同的資訊。新機款在美國售價為 144.99 美元，將於 10 月開始出貨。

「緊急援助」(Emergency Assist) 功能

「緊急援助」(Emergency Assist) 功能，用戶能透過 Alexa 呼叫免提式緊急援助。該系統的月費為 5.99 美元、年費則為 59 美元。另外該功能還能設置緊急聯絡人，有狀況會自動聯絡。有分析認為，該功能有意與蘋果的緊急求救功能較勁。

新款 Echo Frames 智慧眼鏡

新款 Echo Frames 智慧眼鏡。該款眼鏡可能接聽電話和播放音樂，外表更似一般的眼鏡，可長達 6 小時的媒體播放，同時音質也有所改善，售價為 269.99 美元。

Fire TV 搜尋更新

Fire TV 搜尋更新，整合了新的基於 AI 的大型語言模型 (LLM)，可以顯示哪些電影是免費的、哪些電影適合青少年觀看、哪些電影用戶還沒看過。

新款條形音箱、Fire TV Stick 4K

售價 119.99 美元的條形音箱；新的 Fire TV Stick 4K 電視棒，晶片速度快 30%，兼容 Wi-Fi 6 無線網路。另外，Fire TV Stick Max 擁有更快的處理器，支援杜比視界 (Dolby Vision) 和杜比全景聲(Dolby Atmos)，支援 Wi-Fi 6E，還有額外的儲存空間。

路由器 eero Max 7

首批可用的 Wi-Fi 7 路由器 eero Max 7。該款產品將在美國年底假日季上市。

Echo Hub

壁掛式設備 Echo Hub，其可以控制智慧家具設備和經控安全攝影機，搭載一個 8 吋的螢幕，兼容超過 14 萬種智慧居家設備，售價為 179.99 美元。