底特律三大車廠勞資談判下 特斯拉有望成最大贏家

一旦美國汽車工人聯合會 (United Auto Workers, UAW) 發動罷工，底特律三大車廠朝向電動車轉型的進程恐怕會遭到打亂，有分析師認為，特斯拉 (TSLA-US) 將成為這起勞資衝突的潛在受惠者。

為期四年、涵蓋 14.6 萬名美國汽車業工人的現有勞資協議，即將在美東時間周四 (14 日) 晚間 11:59 分到期，也就是台灣時間周五 (15 日) 上午 11:59，然而，目前 UAW 和福特汽車 (F-US)、通用汽車 (GM-US) 以及 Stellantis(STLA-US) 在合約條件上仍有分歧。

Deepwater Asset Management 管理合夥人 Gene Munster 周四發布報告稱，特斯拉多年來抵制自家工人加入汽車工會，有助其擴大在電動車領域享有的先行者優勢 (first-mover advantage)，且很可能成為這場勞資談判的贏家。

Munster 說，大型汽車公司在朝向電動車轉型方面處於困境，而和 UAW 談判的條件最終機導致成本激增，從而導致虧損。

福特已向 UAW 提議四年內加薪 20%，遠高於先前的 9%，通用汽車最新提議為加薪 18%，Stellantis 則是 17%。UAW 最初希望能加薪 46%，現在則尋求 36% 左右的加薪幅度。

Munster 表示，即使是在潛在罷工行動之前，三大巨頭給予工人的工資，也比特斯拉高出 38%，且差距可能還會進一步擴大。

穆迪 (Moody’s Investors Service) 也點出三大巨頭所處的困境。該機構在近期的一份報告中表是，雖然三大車廠都有充足的流動性來應對罷工，但長期的勞工活動可能會削弱它們在電動車市場上的野心。

穆迪表示，雖然 UAW 工人不太可能獲得他們要求的薪資條件，但新的勞資合約可望帶來高達 20% 的加薪幅度。

穆迪並稱，罷工還可能影響車商提高電動車產量的計畫。舉例來說，通用汽車原先計劃下半年生產 10 萬輛電動車，是上半年的兩倍。