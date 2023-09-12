分析師：UAW罷工2週就可能導致汽車價格上漲約2%

近期美國汽車工人聯合會 (UAW) 與美國底特律 3 大車廠的勞資談判仍然僵持不下。分析師表示，若 UAW 長期罷工，這 3 大汽車製造商恐將被迫減產數 10 萬輛汽車。

UAW 目前正與底特律三大汽車製造商福特汽車 (F-US)、克萊斯勒母公司 Stellantis (STLA-US) 和通用汽車 (GM-US) 談判，以因應 9 月 14 日到期、涵蓋 14.6 萬名勞工的 4 年期勞工協議。工會主席警告，很可能會發生罷工。

美國汽車諮詢公司 J.D. Power 表示，如果罷工持續 2 週左右，新車價格可能就會上漲將近 2%。J.D. J.D. Power 數據與分析副總裁 Tyson Jominy 表示：「如果罷工持續 2 週以上，無論哪家品牌，都會看到更高的價格。」他也說，如果美國國產品牌庫存消耗過快，豐田、本田和福斯汽車等將有望受益。

Jominy 也說，二手車市場很快也會追隨新車市場的趨勢，如果汽車供應不足，也會對價格產生更大的影響。

CFRA 分析師 Garrett Nelson 則是預估，3 大汽車製造商的罷工，將使北美汽車產量每週減少 15 萬輛，並且隨著庫存耗盡，汽車價格將會上漲，可能也將意味著近幾個月來汽車價格降溫趨勢的結束，如今美國通膨也仍對美國消費者造成壓力。

摩根大通日前也表示，這些汽車製造商按銷量計算約占美國輕型汽車銷量的 40%，IHS Markit 估計，罷工將打亂北美汽車生產約 75%。

根據密西根州安德森經濟集團諮詢公司的研究，UAW 罷工導致底特律三大汽車製造商關閉，可能會給製造商、工人、供應商和經銷商造成超過 50 億美元的損失。