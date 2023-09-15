〈紐約匯市〉DXY躍升至6個月高點 ECB暗示升息告終 歐元單日貶幅逾一個月最大

在美國公布最新經濟數據多半強於預期後，美元指數周四 (14 日) 升至六個月高點，與此同時，歐洲央行 (ECB) 暗示升息周期可能已經結束，令歐元創下一個多月來最大單日貶幅。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.54%，至 105.33，為 3 月初以來最高水平。

受汽油價格上漲推動，美國 8 月零售銷售額成長 0.6%，高於預期的 0.2%。能源成本上漲連帶影響通膨數據，8 月生產者物價指數 (PPI) 較前一月成長 0.7%，高於預期的 0.4%。

另一方面，美國公布上周首次請領失業金人數升至 22 萬人，但略遜於預期的 22.5 萬人。

歐元盤中一度貶至五個多月來最低，截稿前貶近 0.8% 至 1.0644 美元，單日貶幅為 7 月 27 日以來最大。歐洲央行周四將關鍵利率調升至歷史新高的 4%，但也暗示長達一年多的抗通膨行動已接近尾聲。

將今日貶勢納入計算後，歐元已自 7 月創下的年內高點下滑超過 5%。除了受強勁的美國經濟前景打壓，大宗商品價格走高也侵蝕了歐洲的貿易條件，這不利於歐元。

Silver Gold Bull 外匯和貴金屬風險管理總監 Erik Bregar 說：「ECB 總裁拉加德 (Christine Lagarde) 暗示這可能是最後一次升息，她說若繼續在一段時間內將利率維持在這個水平，就會起到作用。」

Bregar 並稱，美國今日公布失業金、零售銷售、PPI 等數據多半優於預期，也為美元帶來利好。

儘管如此，市場對聯準會 (Fed) 後續行動的看法基本上不變。芝商所 (CME) 的 FedWatch 工具顯示，Fed 在下周政策會議結束後維持利率不變的機率為 97%，高於昨日的 96%，11 月升息的可能性則從前一天的 41% 降至 35.3%。

英鎊下跌 0.65% 至 1.2408 美元，處在三個月低點。美元兌日元微升 0.07% 至 147.46 日元。

在中國人民銀行表示將把銀行存款準備金調降 25 個基點後，離岸人民幣貶約 0.3%，至 7.2892 人民幣兌 1 美元，止步連三升。

截至台灣時間周五 (15 日) 約 6:00 價格: