關鍵事項談不攏 UAW警告向底特律三大車廠發動罷工

隨著現有勞資協議即將在周四 (14 日) 午夜到期，全美汽車工人聯合會 (United Auto Workers, UAW) 表示，與資方在新協議的關鍵優先事項上，仍存在很大的分歧，若最終未能達成共識，周五 (15 日) 將對三大車廠的特定工廠發動罷工。

UAW 主席 Shawn Fain 周三 (13 日) 表示，福特汽車 (F-US) 已提議加薪 20%，通用汽車 (GM-US) 提議加薪 18%，克萊斯勒母公司 Stellantis(STLA-US) 也提出加薪 17.5% 的條件，但這還不到工會要求的一半。UAW 給出的條件是先加薪 20%，加上之後四年每年各 5% 的調薪。

Fain 說：「我們正在取得進展，但在關鍵優先事項上仍有很大分歧。」

Fain 概述一項名為「製造混亂」(create confusion) 的行動，稱一旦勞資雙方未能達成協議，UAW 將對底特律三大車商部分工廠發動一系列罷工。

智庫安德森經濟集團 (Anderson Economic Group) 此前預估，UAW 罷工將帶來超過 50 億美元的經濟損失，使汽車供應網絡陷入中斷。

白宮經濟顧問伯恩斯坦 (Jared Bernstein) 周三表示，拜登總統鼓勵各方繼續留在談判桌上，日以繼夜努力敲定一份能讓 UAW 工人成為汽車業核心的雙贏協議。

美國勞工聯合會和產業工會聯合會 (AFL-CIO) 主席 Liz Shuler 向路透表示，汽車工人們不想舉行罷工，但為了達成公平協議，有必要的話他們還是會這麼做。

路透援引兩位知情人士說法報導，UAW 初步考慮針對底特律三巨頭底下特定戰略工廠發動罷工，但罷工計畫仍有變數。以戰略工廠為目標的罷工行動，可能迫使車商停止在美國的生產，並拉長 8.25 億美元罷工基金耗盡的時間。