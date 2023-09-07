小摩：UAW可能罷工是車險業者近期利空

摩根大通 (JPM-US) 周四 (7 日) 表示，美國汽車工人聯合會 (UAW) 可能舉行的工會罷工可能導致供應鏈中斷，導致新車產量減少，推高二手車價格，並對個人汽車保險業務的獲利率造成壓力。

UAW 目前正與底特律三大汽車製造商福特汽車 (F-US)、克萊斯勒母公司 Stellantis (STLA-US) 和通用汽車 (GM-US) 進行談判，以應對 9 月 14 日到期、涵蓋 14.6 萬名勞工的 4 年期勞工協議。

摩根大通表示，這些汽車製造商「按銷量計算約占美國輕型汽車銷量的 40%；IHS Markit 估計，罷工將打亂北美汽車生產約 75%」。

摩根大通首席分析師布拉爾 (Jimmy Bhullar) 表示，二手車價格上漲提高了汽車保險的承保限額，導致理賠成本更高，因此如果汽車被視為損壞，保險公司有義務支付汽車的公平市場價值。

該券商將 Allstate Corp (ALL-US) 和 Progressive Corp (PGR-US) 視為最容易受到 UAW 罷工影響的保險公司。其中 Allstate 由於其資本狀況較弱而更容易受到影響。

小摩補充指出，與零件成本上漲、勞動成本、訴訟增加和嚴重事故等其他因素相比，近年來二手車價格對汽車獲利率的影響最大。

根據密西根州安德森經濟集團諮詢公司的研究，UAW 罷工導致底特律三大汽車製造商關閉，可能會給製造商、工人、供應商和經銷商造成超過 50 億美元的損失。