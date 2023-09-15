美國汽車工人罷工倒數 通用祭出調薪兩成盼平息風波

根據路透報導，美國汽車製造商和工會談判代表對周四 (14 日) 達成協議以避免罷工的希望渺茫，這將是美國聯合汽車工會 (UAW) 首次同時針對底特律三大汽車製造商福特汽車 (F-US)、克萊斯勒母公司 Stellantis (STLA-US) 和通用汽車 (GM-US) 發起的罷工。

據了解，目前距正式罷工的期限剩不到 12 小時，談判仍在進行中。底特律三大汽車巨擘中的通用汽車 (GM-US) 周四為避免工人罷工中斷車廠運作，提出為期 4 年半調薪 20% 的協議，其中包括第一年的 10%。

通用汽車執行長巴拉 (Mary Barra) 表示，公司正在提出越來越優渥的提議，目標是在期限結束前達成協議。她說別忘了 2019 年的罷工事件，沒有人是贏家。

這此罷工可能是美國數十年來規模數一數二大，甚至可能影響美國經濟成長，主要還是取決於罷工會持續多久。

德銀 (Deutsche Bank) 曾估算，如果全面罷工成真，受影響的車商每周將損失約 4 億至 5 億美元。報導指出，工人罷工後透過提高生產計畫仍能彌補一些損失，但隨著罷工持續數周或數月，這種可能性就會消失。

另外，UAW 的罷工不會影響豐田、本田和賓士 (Mercedes-Benz) 等所謂的「外來汽車製造商」(transplant automakers)，因為這些車商工廠的員工非工會成員。

據了解，UAW 已經列出了一系列罷工計畫，如果星期四晚些時候不能達成協議，將針對個別美國汽車工廠進行罷工，而不是全面罷工。

UAW 主任 Brian O. Shepherd 周四在一個線上活動中表示，罷工策略是給「談判代表最大的靈活性」，讓汽車工人得到他們應得的勞動合約。他補充說，全面罷工「仍在討論之中」。

UAW 主席 Shawn Fain 說底特律三巨擘已向 14.6 萬名美國汽車工人提出在四年半的時間裡加薪 20%，但他抨擊這一提議不夠充分，工會要求加薪 40% 並大幅改善福利。與此同時，汽車製造商抗議工會尚未正式回應他們最新提出的加薪提議。

《華盛頓郵報》(The Washington Post) 周四報導指出，拜登政府官員正在準備採取經濟措施，保護可能受到影響的汽車供應商，包括提供政府貸款。白宮拒絕就該報導置評。

一名知情人士向路透表示，對供應商的援助從「很明顯可能發生罷工的那一刻起」就一直在討論，但這些討論仍為時過早且不確定。

另外，UAW 表示，打算周五 (15 日) 在底特律舉行集會，屆時工會高層、參議員桑德斯 (Bernie Sanders) 和其他國會議員也將參加，這恰逢預計罷工的第一天。