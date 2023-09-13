中華電董座談AI：將從三大層面改變世界

中華電 (2412-TW) 董事長郭水義今 (13) 日針對 AI 議題表示，AI 快速發展，未來 AI 將無所不在、世界會進入 AI 世代，以人為本、科技為善是 AI 重點，並將從經濟範疇、規模經濟、教育學習等三大層面改變世界。

郭水義引用知名顧問公司看法，AI 技術已經改變人類生活，人工智慧是繼蒸汽機電氣化到資通訊革命後的第四代工業革命，以疫情期間來看，過去對於各種傳染病的疫苗開發時間相當耗時，但在人類技術進步情況下，疫苗研發時間縮短至不到一年，讓人類免除類似中古世紀的黑死病對於歐洲帶來三分之一人口傷亡的重大災害。

他認為，AI 未來將無所不在，世界也會進入 AI 世代，此外，AI 更將從經濟範疇、規模經濟、教育學習等三大層面改變世界，其中經濟範疇，像是中華電信是電信業，但未來會超越電信領域範疇，各行各業未來都會擴大經濟範疇。

另外，規模經濟透過 AI 之後，大量生產強調出規模化經濟、分眾、小量生產或是客製化，也藉此提高品質、提升質與量，此外，教育學習則可大幅縮短人力學習時間。

郭水義表示，台灣產業是未來打造生態系重要基礎，台灣人工智慧學校前執行長陳昇瑋曾在書上提到「產業 AI 化、AI 產業化」，前行政院副院長沈榮津也提到，台灣擁有高科技產業聚落、生態系統，未來把台灣獨特的規畫、生產流程、製程、行銷等，透過資料把產業 AI 化，這也是國際大廠所欠缺。