中華電攜手智趣王拓展數位教育 創作參賽量創新高

中華電 (2412-TW) 與子公司智趣王數位科技今 (10) 日舉行「FunPark 創意說故事數位繪本創作大賽」，中華電董事長郭水義表示，今年參賽人數破 6500 人，參賽件數創歷年新高、達 1810 件，同時期望數位平台可以向下扎根，拓展數位教育。

郭水義認為，不同年齡層都需要數位平台，而從學童開始可以進行自主關注與學習，並有高度社會參與與習慣，有助社會脈動，也是此次舉行活動的目的。

郭水義說，數位平台與數位教育在疫情期間發揮很大作用，由於大家無法出門，透過數位閱讀滿足心靈所需的養分，長期下來，消費者也感受到數位平台的優質經營。

中華電長期致力協助政府數位教育政策推展，並深耕兒少內容經營，提供數位創作平台，推動數位繪本的應用和教學創新，並巡迴台灣各地及偏鄉學校，鼓勵學子參賽秀創意。

中華電與子公司智趣王共同舉辦的 FunPark 創意說故事數位繪本創作大賽，有「兒童界諾貝爾文學獎」之稱，已連續舉辦 11 年，提供國小學童發揮創意的舞台，今年不只參賽件數創新高，今年更有來自離島隊伍參賽，本次入圍總決賽 30 件，參賽作品涵蓋各種多樣性議題。

中華電數位平台與數位教育也拓展到企業，由企業開放特定場域展開數位閱讀，此外，也與國內學校打造智慧校園，包含與陽明交大、成大、政大等，善用學校資源與強項，進一步透過相關數位科技發展 ICT 領域。