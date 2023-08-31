〈中華電5G應用〉5G獨立組網應用增加 10月將展示兩大應用服務

中華電 (2412-TW) 在今年 KKBOX 風雲榜中，導入 5G 獨立組網 (SA) 架構的網路切片技術，總經理林昭陽今 (31) 日表示，後續 SA 網路會開放給特定單位使用，預計今年 10 月會進一步展示 2 個 SA 的應用服務。

網路技術分公司副總經理賈仲雍補充，透過 5G 獨立組網 (SA) 生成與傳輸的影片，都是行經「專用通道」，相較於一般網路需 50 秒，專用通道僅 5 秒，未來會引進更多 5G 獨立組網 (SA) 應用，並先傾向提供給警政、消防或是企業客戶等。

今年演唱會除了使用 5G 獨立組網 (SA) 外，也架設 28G 毫米波基地台，提供 200Mbps 高速上傳頻寬。林昭陽表示，目前 28G 毫米波仍主要使用在展演。

林昭陽進一步說，目前 28G 毫米波的消費性終端設備尚不成熟，加上台灣也還沒開放使用，以美系手機來看，雖然美國可以使用 28G 毫米波，但台灣還不行，且存在耗電、成本高等因素，若未來終端設備成熟，就可開放一般民眾使用。

數位部近期開放 6GHz(5945-6425MHz) 頻段提供 WiFi 6E 使用，支援更大頻寬、更快的傳輸量及較低延遲，頻寬傳輸量可有效提升 2 到 3 倍。 對此，林昭陽表示，目前許多手機支援 WiFi 6E，預計取得形式認證後即可使用，認證時間約需 1-2 個月。