iPhone 15系列新機將登台 中華電9/22開賣、遠傳11點開放預約

2023 年蘋果秋季發表會台灣時間 13 日凌晨 1 點登場，iPhone 15 系列新款手機全面搭載 USB-C 連接埠，預計 9 月 15 日晚上 8 點開放預訂、22 日銷售；台灣電信商也公布預購、上市資訊，中華電 (2412-TW) 將於下周五 (22 日) 上午舉行新機首賣會、遠傳 (4904-TW) 今日上午 11 點開放線上預約。

中華電今日上午發出 iPhone 15 新機首賣會邀請函。中華電日前看好，新機除了改為 USB-C 外，今年 iPhone 新機在螢幕、結構、邊框等設計提升下，對銷量仍有所期待。

另外，遠傳今日上午 11 點開放線上預約登記，除了提供消費者最新 iPhone 15 系列第一手開賣和優惠訊息，還有機會抽到最新頂規的 iPhone 15 Pro Max (1TB)。

遠傳同步祭出一系列優惠方案，參與線上預約登記並在網路門市購買最新 iPhone 15 系列，使用悠遊付並綁定遠傳 friDay 聯名卡付款，就可享最高 15% 回饋，搭配門號申辦更享磁吸式行動電源、3C 購物金「千元贈品二選一」，此外，還有機會抽中多項大獎。

iPhone 15 系列全面改為 USB-C 充電孔，iPhone 14 Pro 系列專屬的動態島功能也全面導入 iPhone 15 全系列機型，主鏡頭更升級 4800 萬畫素，iPhone 15 Pro Max 更搭配五倍光學鏡，是 iPhone 歷年最長的光學變焦範圍。

iPhone 15 Pro 系列搭載全新 A17 Pro 晶片，傳統靜音鍵都改成動作按鈕，讓用戶自行設定想要觸發的功能，機身也採用鈦金屬材質搭配霧面玻璃背蓋，讓整體握感、質感都大升級，重量也更輕盈。

顏色方面，iPhone 15/iPhone 15 Plus 推出一系列包括粉紅色的馬卡龍夢幻色，iPhone 15 Pro 系列則是推出四種鈦金屬顏色。