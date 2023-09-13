中美貿易衝突：轉機中的全球經濟與台股機會

中美貿易衝突，危機中的轉機

行情部分，短線反彈後再修正的態勢很明顯，主要還是符合聯準會在通膨階段中，希望行情降溫的看法；預期道瓊指數短線會再向上彈，就算沒反彈也會在約 34000 位置找到支撐。永誠資產管理處投研團隊主要分析，美國商務部長雷蒙多訪問中國的後續經濟效應。

從宏觀全球經濟角度出發，現在進入了碎片化的現象，不再是完全全球化，在各國貿易壁壘下，貿易量減少了；而各國希望能夠兼顧國內經濟，又能夠做貿易，從這次雷蒙多及拜登政府的態度就很明顯能感覺出來。當然各國都有私心，而私心往往來自國內問題導致的內部壓力，希望在互相貿易的過程當中，不要出現貿易赤字。

從美國角度出發，大多數工廠外移，使得美國人要從國外進口更多商品，就是為何他們希望工廠能回到美國，也看到雷蒙多的反中態度，從國安到高階晶片都是。在掐住中國高科技發展的同時，又希望在彼此高貿易額關係下維持生意；中國的反制手段便是在雷蒙多離開中國，提出的官方機構禁用 iPhone，且華為也推出了第一隻 5G 手機震驚世界，在科技發展上希望能夠彎道超車。這也被 NVIDIA 執行長黃仁勳垢病，在不能確保中國無法技術突破的情況下大大減少了美國企業的業績，是貿易壁壘的嚴重負面影響。

從中國角度出發，他們就是在科技上各方面去努力發展，當美國看到他們快發展起來時，也就會減少出口限制了，懂得這樣的關係，那快速提升技術就是首要策略；至於內部經濟、房地產等問題不去否認，想辦法解決問題就是。可見雙方都知道如何與對手在外交上對抗。

另一方面，中國經濟復甦緩慢，其實也緩和了全球通膨的情況；在緩慢解決問題的路上，企業及經濟就會慢慢變好，這其實跟指數有很高的相似性；好比科技股也是，即便現在對於 AI 有很多空方看法，但未來需求成長是必然的，漲多震盪很正常，資金獲利了結後觀望難免，但終究會重新回來，因此筆者相當看好後續行情，應持續正面應對，留意好公司被修理後的布局機會。

觀望態度、去集中化壓抑台股時，多留意未來成長企業

台股目前進入了明顯的觀望氣氛，可以感覺到外資偏冷的態度，在外資還沒有積極開始操作時，貿然操作都不會有太大好處；而台股也在接近季線後受到壓抑，主要判斷有兩個因素。

一是台股資金集中化的現象消失－AI 類股被壓抑後台股找不到主流，市場出現許多獲利了結動作。但資金高檔獲利了結本就是件應該的事，雖說現在不急於進場，但在多國刺激政策推出後，更應該在下跌時去看哪些公司值得進場，就像巴菲特講的海水退潮階段，當然要尋找接下來會成長的企業，也正是專業人士要努力的地方。

二是國內選情狀況，近期執政黨民調下滑使得行情修正，尤其是執政黨較支持的產業；而各種社會問題，包含物價、民宅坍塌等，其實很多事件都不是那麼重要，重點在於問題發生後如何處理，已及盡快讓民眾了結原因及後續能否不再發生；藉此選擇出最有能力的一方。

永誠資產管理處投研團隊明確指出，預測後續台股還是會過季線，但是會變成是橫向整理，緩步往上的走勢，所以短線上操作不易，中長佈局看好，關鍵則在選擇好標的上。

（文章來源：永誠資產管理處投研團隊）

填寫永誠資產管理處表單

【索取試算表】加計通膨，你的退休金該準備多少？

https://www.surveycake.com/s/7y6lP

60 秒測試你的理財天賦有幾分？

https://quiz.big-econ.com/index.php?&QID=6

「永誠資產管理處」是全台合法擁有金管字號的證券投資顧問公司中「唯一首創資產管理的部門」，20 年深耕專營台灣各大科技園區，以認真、誠信思維提供客戶服務，讓努力累積財富的你，也可貼身感受理財管家的 VIP 價值。

沒有代理金融商品，不以商品銷售出發，減少你的財務漏洞！從資產配置出發，透過「專案客製化」、「服務精緻化」、「獲利系統化」，你不需犧牲時間體力，就能感受到資產提升！

「卓越投資研究團隊」加「頂尖財務顧問團隊」共同與客戶締造里程碑

▪立即加入 https://line.me/R/ti/p/%40asset88598

▪進一步了解資產管理處 https://www.ycam.com.tw/

▪閱讀更多精彩文章 https://www.facebook.com/yongchengasset

▪觀看更多精彩影片

https://m.youtube.com/channel/UCXhFwgxQL_LBuhK43YEqWmQ

▪閱讀更多精彩文章 https://www.facebook.com/yongchengasset

本公司所分析個別有價證券僅供參考，投資人應獨立判斷，審慎評估並自負投資風險。