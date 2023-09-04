中華電打造KKBOX風雲榜5Gx生成式AI共演 締造收視佳績

中華電信 (2412-TW) 攜手 KKCompany Technologies 旗下音樂串流品牌 KKBOX 年度盛會「第 18 屆 KKBOX 風雲榜」於上週六在高雄巨蛋成功打造全台萬人演場會首次 5Gx 生成式 AI 共演，MOD、Hami Video 獨家多視角全程直播，深獲廣大樂迷喜愛，今年觀看現場直播人次 Hami Video 為去年的 2.5 倍，MOD 為去年的 1.7 倍，展現超高人氣！四個視角中，除了主視角外，以「上帝視角」最受歡迎。

中華電信以領先 5G 獨立組網（Standalone，SA）架構的網路切片（Network Slicing）技術，提供保證頻寬，於本次 KKBOX 風雲榜首次以「5G x AI 生成音樂與影像」成功打造萬人演唱會互動共演的先例；該科技展演由全創作唱跳歌手鼓鼓呂思緯、破億神曲製造機蕭秉治創新演出 MP 魔幻力量的經典歌曲《射手》，並於藝人表演同時，透過 AI 即時運算，將現場觀眾臉部模型與 AI 生成的視覺畫面結合成像後加上特效，完美營造粉絲與偶像「互動共演」的全新科技共演體驗模式。

中華電信 MOD 與 Hami Video 以多視角方式直播第 18 屆 KKBOX 風雲榜，除直播主視角之外，客戶還能自由切換「上帝視角」、「主控視角」及「搖滾區視角」等三組畫面，豐富的觀賞角度提供粉絲即時掌握歌手演出的每個精采瞬間。

中華電信 MOD 預計於 10 月提供民眾免費隨選隨看，輕鬆回顧本屆 KKBOX 風雲榜「5G x AI 生成音樂與影像」互動共演的精彩片段，錯過直播的客戶千萬別再扼腕，持續鎖定中華電信 MOD、Hami Video，享受最精彩及順暢的娛樂饗宴！