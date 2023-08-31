〈中華電5G應用〉攜KKBOX打造首場AI生成音樂影像 總流量上看千萬人次

中華電 (2412-TW) 與 KKCompany Technologies 旗下音樂串流品牌 KKBOX，今 (31) 日共同宣布，將在第 18 屆 KKBOX 風雲榜以 5G 獨立組網 (SA) 架構的網路切片技術，打造首次的「5G x AI 生成音樂與影像」的互動共演，目標所有平台觀看量達千萬人次。

KKCompany Technologies 音樂串流業務群總經理葉展昀表示，隨著多視角技術成熟，今年演唱也導入 AI、架設 20 多台攝影機進行多視角影像，期待達到臨場感。

中華電信總經理林昭陽指出，繼去年於 KKBOX 風雲榜以 5G 全息異地共演，大秀近乎於零延遲的影音同步視聽饗宴，此次雙方擴大合作，將透過藝人精湛演出，以 5GxAI 生成音樂與影像方式與現場觀眾互動，首創全台萬人演唱會的全新科技展演體驗模式。

此次演唱會也提供 MOD 及 Hami Video 獨家多視角直播供用戶免費收看，包含轉播畫面「主視角」、可自由切換「上帝視角」、「主控視角」及「搖滾區視角」等三組畫面，加上 5G 獨立組網 (SA) 架構的網路切片技術，可動態調配無線網路資源，確保 AI 展演所需之頻寬。