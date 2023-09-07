美上周初領失業金人數降至21.6萬 創7個月新低

美國勞工部周四 (7 日) 公布數據顯示，上周初領失業金人數降至今年 2 月以來新低，在排除先前詐領失業金人數後，進一步證明就業市場更具彈性。然而，就業市場的熱絡也引發市場對通膨的擔憂，同時可能讓聯準會 (Fed) 繼續把利率維持在高處更長一段時間。

美國上周初領失業金人數跌至 7 個月新低。(圖：ZeroHedge)

截至 9 月 2 日當周，經調整後美國初領失業金人數報 21.6 萬人，遠低市場預期的 23.4 萬人，較上周修正後的 22.9 萬人減少 8,500 人，4 周移動平均值報 23.77 萬人。

截至 8 月 26 日當周，經調整後美國續領失業金人數報 167.9 萬人，較上周修正後的 171.9 萬人大幅減少 4 萬人，遠低市場預期的 171.5 萬人，創 7 月以來新低，4 周移動平均值報 170.15 萬人。

上：初領人數走勢圖，下：續領人數走勢圖 (圖：美國勞工部)

就業市場雖然在逐步走軟，但已被證明是美國經濟最重要的支撐。企業穩健的招聘和有限的裁員替消費者提供保持支出必要的資金，增強對美國能夠避免經濟步入衰退的樂觀情緒。

美國上周續領失業金人數創 7 月以來新低。(圖：ZeroHedge)

牛津經濟研究院 (Oxford Economics) 首席美國經濟學家 Nancy Vanden Houten 在報告中表示，申請失業金人數顯示，就業市場雖然降溫但依然吃緊。儘管 Fed 可能在本月的貨幣政策會議上保持利率不變，但就業成長需要進一步放緩才能避免繼續升息。

彭博經濟學家 Eliza Winger 表示，最新數據表明裁員仍是分散的。就業市場正在放緩，但還沒有快到引起大範圍裁員的程度。下行風險持續存在，一旦今夏強於預期的經濟活動過去，申請失業救濟金人數可能開始亮起黃色甚至紅色警示燈。

此外，勞工部同日公布的另一分數據顯示，第二季非農生產季增年率向下修正至 3.5%，雖低於市場預期與初值的 3.7%，但為 2020 年第三季以來新高，而今年第一季的數據為 - 1.2%。

報告還顯示，第二季勞動力成本季增年率上修至 2.2%，高於市場預期與初值的 1.6%，但遠低第一季的 4.2%，為 2021 年第四季以來最慢增速。該數據是 Fed 努力把通膨率降至 2% 目標水準的一個重點。