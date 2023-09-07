特斯拉將在北美兩千家希爾頓酒店設置兩萬個充電站 估2025年完工

根據多家外媒周四 (7 日) 報導，美國電動車龍頭特斯拉表示，計劃從明年開始在美國、墨西哥、加拿大的兩千間希爾頓酒店安裝兩萬個通用電動車充電站，預估後年完工。

希爾頓全球酒店集團 (Hilton Worldwide Holdings Inc.)(HLT-US) 表示，從明年開始將在選定的酒店安裝至少 6 個可與任何電動車型號兼容的壁掛式充電器，而此舉將使自家酒店的電動車充電網絡成為所有酒店中最大的。與此同時，該集團的這項舉動也將擴大特斯拉在電動車充電領域的地位。

希爾頓品牌長 Matt Schuyler 表示，充電設施預估會在 2025 年完工。而與特斯拉擴大合作關係是基於雙方的合作經驗，以及特斯拉現在擁有的通用充電技術。

特斯拉充電基礎設施主管 Rebecca Tinucci 則說，酒店是公司擴建充電設施的主要目標。在希爾頓酒店等熱門地點安裝充電站，可以增添車主便利性，在旅途中不必中途充電。

根據美國飯店業協會 (American Hotel & Lodging Association，AH&LA) 最近對 1.7 萬家飯店進行的調查發現，只有約四分之一的飯店提供電動車充電站服務，其中希爾頓集團旗下只有不到三分之一的飯店有充電樁。

特斯拉表示，其壁掛式充電器可以替特斯拉和非特斯拉電動車的電池增加每小時 44 英里的續航里程。

近年來，美國的充電網絡大幅擴張，在美國和加拿大道路上有逾 6.3 萬個地方可以充電，接下來會普及在更多地方，包括主要的加油站。

截稿前，特斯拉 (TSLA-US) 周四早盤股價下跌 2.53%，每股暫報 245.55 美元。